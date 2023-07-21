Правильный макияж поможет увеличить глаза и сделать взгляд более выразительным.

Один из самых эффективных способов сделать глаза больше – это тушевка теней нейтрального оттенка по валику нижнего века. Для этого вам понадобится теневая кисть и тени нейтрального оттенка (например, бежевые или светло-коричневые).

Сначала нанесите тени нейтрального оттенка на подвижное веко, затем начните тушевать этот же цвет по нижнему валику глаза.

Если вы хотите добиться еще более заметного результата, то можно добавить немного светлых теней на внутренний уголок глаза. Это поможет открыть взгляд и сделать глаза более яркими.

О таком способе нанесения макияжа глаз рассказала блогер @Meargeri.