Стилистка назвала россиянам самую модную прическу на осень

Стилистка Катрин Волкова назвала россиянам самую модную прическу на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте ГТРК «Самара».

Так, в трендах окажутся натуральные кудри, которые можно сделать с помощью био-завивки волос. При этом эксперт отметила, что данная прическа становится популярной не только среди женщин, но и мужчин.

Кроме того, по ее словам, естественные локоны в грядущем сезоне будут очень актуальны, поскольку времени на их укладку уходит мало. Вдобавок прическа не потеряет свою форму под головным убором.