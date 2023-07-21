49-летняя женщина раскрыла секреты моложавой внешности

Блогерша зрелого возраста Лаура Конивер раскрыла секреты своей моложавой внешности. Соответствующую информацию она опубликовала в TikTok-аккаунте, который насчитывает 109,6 тысячи подписчиков.

49-летняя юзерша с никнеймом laurakonivermd рассказала, что много двигается и регулярно выполняет физические нагрузки. Помимо этого, женщина призвала как можно больше находиться на солнце вопреки общепринятому мнению, что ультрафиолетовых лучей нужно избегать.

Кроме того, замедлить старение, улучшить выработку коллагена в коже и похудеть помогает хороший ночной сон. Для улучшения качества кожи и работы организма Конивер посоветовала использовать фильтр для воды, а также принимать витамины. «Я принимаю жирные кислоты Омега-3, глутатион, куркумин, магний, гранат, витамин Д», — перечислила инфлюэнсерша.

Также героиня ролика призналась, что использует практику заземления, когда просто прикоснувшись к земле, она испытывает спокойствие и умиротворение. «Всего 15 минут в день уже имеют значение», — заявила она.

В заключение Конивер порекомендовала найти хобби, которое будет наполнять и улучшать настроение. «Для меня это рисование, а для вас что угодно — это может быть музыка, пение, игра на инструменте, зарисовки. Или ведение дневника, танцы, готовка, шитье», — уточнила она.