Названы популярные продукты, которые вредят коже лица

Здоровая кожа — один из показателей благополучия нашего организма. Ее состояние напрямую связано с питанием, которое играет важную роль в общем здоровье. Подробнее о том, как еда влияет на кожу, «Вечерней Москве» рассказала врач, пластический хирург Мадина Байрамукова.

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Антиоксиданты

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Не секрет, что многие продукты питания, в частности овощи и фрукты, богаты природными антиоксидантами, то есть витамином С, витамином Е, бета-каротином, которые защищают нашу кожу от вредного воздействия свободных радикалов, вызывающих старение кожи, отметила медик:

— Антиоксиданты, содержащиеся во фруктах, овощах, орехах, зеленом чае и некоторых других продуктах, способствуют поддержанию здоровья кожи и ее омоложению. Поэтому так важно не просто питаться правильно, но и употреблять много растительной пищи, богатой клетчаткой, витаминами и микроэлементами.

Вода

По ее словам, употребление достаточного количества воды также оказывает положительное влияние на состояние кожи, так как это позволяет поддерживать ее увлажнение изнутри. Благодаря хорошему уровню гидратации организма кожа дольше сохраняет эластичность и молодость.

Витамины

Также нельзя забывать о том, что недостаток тех или иных полезных микроэлементов и витаминов вследствие, например, ограничений в питании и строгих диет может приводить к проблемам с кожей, предупредила врач:

— Нехватка витамина С вызывает повышенную ломкость волос и сухость кожи, а недостаток жирных кислот омега-3 ухудшает ее эластичность и иммунную функцию.

Продукты-вредители

В свою очередь несбалансированное питание и вредные пищевые привычки влияют на состояние кожного покрова не лучшим образом, подчеркнула Байрамукова. Существует несколько продуктов питания, которые могут негативно влиять на состояние кожи у некоторых людей:

Употребление пищи с высоким содержанием сахара может вызывать повышенный уровень инсулина в крови, что будет способствовать появлению акне и в принципе ухудшать качество кожи.У некоторых людей присутствует непереносимость лактозы, но выражается это не на уровне пищеварительной системы, а на уровне эпидермиса. У таких людей молочные продукты вызывают усиление акне и других проблем с кожей. У склонных к аллергическим реакциям людей или имеющих чувствительную кожу содержащиеся в продуктах питания искусственные красители и консерванты могут приводить к повышению чувствительности и раздражению кожи, тем самым вызывая ухудшение ее состояния. Известно, что употребление большого количества жирной пищи и жареных продуктов приводит к повышенной выработке себума, что способствует появлению жирного блеска на коже и усиливает акне. Также провоцировать акне может употребление таких продуктов, как чипсы, газированные напитки и фастфуд.