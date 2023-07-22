Бьюти-процедуры, которые можно сделать перед летним отпуском

В летний отпуск хочется ворваться во всем великолепии, а значит, нужно быстро привести кожу "в чувство" и стереть следы усталости. Выяснили у дерматолога, какие бьюти-процедуры помогут добиться желаемого эффекта в максимально короткий срок, а какие лишь навредят.

Пилинг пилингу рознь

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Быстро преобразить внешний вид кожи перед отпуском помогут пилинги. Однако нужно учитывать, что не все можно делать летом, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.

В летнее время можно выполнять пилинги на основе молочной и янтарной кислот. Также хорошо подойдет процедура со специальной комбинацией: трихлоруксусная плюс койевая кислоты и перекись водорода. Либо трихлоруксусная, винная, лимонная, салициловая, лактобионовая и гамма-аминобутировая кислоты.

Времени на реабилитацию после этих пилингов не потребуется, отметила эксперт.

Лучший эффект от процедуры почувствуют те, у кого жирный или комбинированный тип кожи. Только необходимо помнить, что жирность кожи такие процедуры не уменьшают, зато значительно улучшают ее качество.

Люди с сухим типом оценят эти пилинги за то, что они уменьшают шелушение и помогают коже дольше оставаться увлажненной, добавила Мошкова.

Лазер и уколы

От лазерных бьюти-процедур перед отпуском, да и в целом в летний период Мошкова посоветовала отказаться: они значительно повышают риск появления пигментации.

"Особенно это касается процедур, связанных с нарушением целостности кожи. К таким, например, относится аблятивное омоложение", – сказала эксперт.

Однако лазерный карбоновый пилинг, который отлично помогает людям с жирной пористой кожей, является всесезонным и его можно проводить летом. Но надо учитывать, что после процедуры стоит воздержаться от принятия солнечных ванн на две недели.

Что касается инъекционных процедур, то летом они разрешены, включая биоревитализацию, хорошо увлажняющую кожу, а также мезотерапию, которая помогает справиться со многими эстетическими дефектами. Но опять же после этих процедур желательно воздержаться от загара в течение трех-пяти дней.

"Королевой" летних процедур можно назвать инъекции ботулотоксина, считает дерматолог. Они хорошо подходят для коррекции мимических морщин, образующихся во время прищуривания на солнце. К тому же эффект расслабления лицевых мышц профилактирует образование "гусиных" лапок, морщин на лбу и между бровей.

Что взять с собой

В летний период увеличивается активность сальных желез, кожное сало становится более жидким и лучше обволакивает кожу. Поэтому те, у кого она сухая, обычно отмечают улучшение качества кожных покровов и могут спокойно продолжать пользоваться привычной косметикой, рассказала дерматолог.

А вот у обладателей жирной и комбинированной кожи проблем в летнюю жару добавляется. Им стоит взять с собой на отдых средства с легкой текстурой – флюиды, гели, эмульсии, лучше отказаться от лосьонов с содержанием спирта.

Для уменьшения жирности кожи прекрасно подойдут средства, содержащие экстракт пальмы сереноа, семена кунжута, аргановое масло, элубиол, цинк и тальк.