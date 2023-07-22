Сохраняем молодость в любом возрасте: какой крем выбрать

Сейчас на рынке представлено столько средств по уходу, что трудно понять, какое из них подойдет именно вам. Десятки импортных и отечественных производителей предлагают свою продукцию, но ориентироваться на цвет и форму упаковки — это не лучшее решение. Сегодня разберемся, как выбрать крем для лица, чтобы он подходил по времени года, возрасту и типу кожи.

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Увлажняем кожу зимой и летом: какой крем для лица лучше

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Чтобы кожа лица надолго сохранила красоту и упругость, ее нужно защищать от агрессивного воздействия окружающей среды. И одним из главных врагов молодости является ультрафиолет. Из-за него кожа стремительно теряет влагу, так как вырабатывает защитные вещества, поэтому на ней образуются морщинки. Так какой крем для лица летом самый эффективный? Конечно, с SPF. В зависимости от своего фототипа выбирайте крем с фактором защиты от 15 до 30 и наносите его за полчаса до выхода из дома.

Кроме того, в жаркие дни сальные железы работают гораздо активнее. Поэтому следует выбирать средства с менее плотной текстурой, которые не забивают поры. К примеру, обладательницам нормальной кожи можно покупать дневной крем для комбинированной кожи. В этот период можно применять матирующие средства, а главное — не усердствовать с декоративной косметикой.

Когда на улице мороз, а в помещении пересушенный теплый воздух, кожа лица страдает еще сильнее, чем от УФ-лучей. Поэтому у женщин возникает вопрос: как выбрать крем для лица зимой? В первую очередь нужно смотреть на состав средства. Важно, чтобы в нем содержались компоненты, которые будут активно увлажнять эпидермис, удерживать влагу внутри и защищать от раздражения. К таким можно отнести:

коллаген,

гиалуроновую кислоту,

экстракт алоэ,

растительные масла,

антиоксиданты,

витамины.

Какой крем для лица лучше в зависимости от типа кожи

Врачи-дерматологи выделяют четыре типа кожи: жирный, нормальный, сухой и комбинированный. Для каждого из них необходим индивидуальный уход и свой набор косметических средств. Чаще всего эта информация указана на упаковке, но будет нелишним посмотреть на его состав.

Какой увлажняющий крем для лица выбрать обладательницам сухой кожи? Их эпидермис очень быстро теряет влагу, поэтому задача крема — максимально восполнить ее нехватку и удержать внутри. Кроме того, сухая кожа часто подвержена шелушению и раздражению, поэтому ей нужна дополнительная защита. А в солнечном климате таким женщинам рекомендуют использовать средства с SPF круглый год. В составе крема для сухой кожи важны:

пептиды,

коллаген,

витамин С,

пантенол,

растительные экстракты,

церамиды.

Теперь рассмотрим, какой крем для лица подойдет для жирной кожи. Здесь в первую очередь важно не забить поры и уменьшить выработку кожного сала. Текстуру кремов нужно выбирать неплотную, типа гелей или флюидов (они не образуют пленку на поверхности, которая провоцирует появление воспалений):

экстракты ромашки и календулы,

аллантоин,

бисаболол,

салициловая кислота,

цинк.

Какой крем для лица выбрать при комбинированной коже? Это самый проблемный тип, так как одной части лица требуется более плотный насыщенный крем, а другой — легкий. Те, у кого много свободного времени, могут наносить на эти области разные средства, но сейчас производители придумали и универсальные варианты. Они содержат и увлажняющие, и противовоспалительные компоненты:

салициловую кислоту,

экстракт алоэ и огурца,

витамин Е,

гиалуроновую кислоту,

легкие натуральные масла.

Счастливым обладательницам нормальной кожи можно использовать любые средства с такой маркировкой. Как правило, это самый беспроблемный тип. Однако, если в зимний сезон на лице появляются шелушения или воспаления, стоит обратить внимание на крем с пометкой «для чувствительной кожи». И не стоит пренебрегать средствами с УФ-защитой летом.

Какой крем для лица выбрать после 30

Как правило, кожа до 25–30 лет не нуждается в антивозрастном уходе. Исключением могут быть обладательницы очень сухой кожи лица — у них мимические заломы появляются немного раньше. Не стоит сразу бить тревогу и скупать все кремы против морщин, достаточно качественного увлажняющего средства с коллагеном, эластаном и антиоксидантами.

Какой увлажняющий крем для лица выбрать в 30–35 лет? В первую очередь нужно ориентироваться на тип кожи, ведь он в течение жизни почти не меняется. И только потом смотреть на возрастную категорию. Лучше, чтобы в составе значились гиалуроновая кислота, белки сиртуины, витамины А и Е. Ночной крем в этом возрасте еще не обязателен: чистая кожа ночью сама может восстанавливаться за счет сил организма.

Как выбрать крем для лица 40+

Обычно в этом возрасте кожа теряет еще больше влаги, но только увлажнения и питания будет недостаточно. Какой крем для лица нужно покупать после сорока лет? Кроме уже перечисленных веществ, в составе должны быть указаны липосомные вещества, коллаген, проксилан, ретинол. Хорошо на такую кожу влияют экстракты водорослей: они помогают не только сократить количество морщин, но и улучшить овал лица.

Как правило, в этом возрасте возникают проблемы с зоной вокруг глаз. Если там стали появляться темные круги, то вместе с кремом для лица нужно купить средство с осветляющим эффектом. Но если хочется устранить именно причину, нужно просто начать высыпаться.

Если на коже начали появляться пигментные пятна, нужно выбирать средства с отбеливающим эффектом. При ярком солнце носить шляпку с полями и использовать крем с высоким защитным фактором.

Как выбрать крем для лица 50+

Давайте разберемся, какой крем для лица лучше выбрать после 50 лет. Косметика по уходу для этой возрастной группы должна содержать:

коллаген,

ретинол,

коэнзим Q10,

защиту от ультрафиолета,

растительные экстракты.

Для того чтобы вы выглядели на все сто, процесс ухода за кожей после пятидесяти должен быть многоступенчатым. В минимальный список, как правило, входят:

дневной крем против морщин, который используется как основа под макияж;

ночной питательный крем с более легкой текстурой;

крем для массажа, который используется курсами раз в шесть месяцев;

сыворотка с максимальной концентрацией коллагена и аминокислот;

легкий тонирующий ВВ-крем, который используется в качестве макияжа.