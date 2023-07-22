Диетолог: не нужно постоянно красить губы и сразу есть

Да, есть довольно известные марки косметики, которые проходят определённый контроль, и опасаться их не стоит — если оближете губы, то это точно ничем не закончится. А вот если вы точно не уверены в качестве косметики, то, если есть возможность, лучше промокнуть губы салфеткой, спокойно поесть, а потом вновь накраситься.

Диетолог Елена Соломатина отметила, что косметические средства в целом рассчитаны на их попадание в организм. Но это не значит, что нужно смело поедать их.

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«Это, конечно, не калорийно, потому что всё равно мы столько не съедаем. Конечно, помады рассчитаны на то, что если человек их слизал, то не отравился бы», — отметила эксперт.

Также нельзя наносить на губы румяна, добавила специалист. Вероятно, потому что румяна явно не рассчитаны на то, что они могут попасть в рот.

Но важно в первую очередь следить за сроком годности косметики. Например, если помады просроченные или лежали на солнце, то идёт процесс окисления — повышается канцерогенность.

Окислённые масла в составе косметики довольно опасны. Косметичку нужно оставлять не на солнце или в жарких помещениях.

Вред красной помады

Дело в том, что красный пигмент не только подчёркивает красоту, но и может оказаться вредным для здоровья. И касается это не только помад. Кандидат медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова сообщила, что не у всех потребителей алые оттенки в различных видах косметики могут вызывать аллергическую реакцию. Красная краска в татуировках также представляет опасность.

При этом эксперт отметила, что научных исследований по этому поводу не проводилось. Но о чём врач может сказать с уверенностью, так это то, что цвет пигмента очень зависит от возникновения различных фотоаллергических реакций. Например, если речь идёт о реакции на солнце — чем ярче пигмент (более красный, более тёмный, более насыщенный) — он может вызвать больше вероятности именно фотоаллергических реакций.

Какой косметикой опасно пользоваться летом?

В целом лучше некоторую косметику отложить на время лета. Дело в том, что в определённые сезоны они становятся попросту небезопасными.

Чтобы избежать негативных последствий, нужно внимательно читать состав на упаковке. По словам врача-дерматолога, косметолога Елены Мошковой, усиливать воздействие солнца могут:

экстракты некоторых растений, например зонтичных;

отдушки: 6-метилкумарин, метилантранилат, мускус, амбра;

бактериостатические добавки, например галоидные салициламиды;

красители: апельсиновый красный, бенгальская роза, акрифлавин и многие другие;

каменноугольная смола и её производные: нафталин, дёготь и так далее.