Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачном наряде для журнала

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио приняла участие в откровенной съемке для глянцевого журнала Schon!. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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На размещенных фото 42-летняя бывший «ангел» Victoria's Secret предстала в прозрачном боди и облегающей юбке белого цвета. Верх ее наряда был украшен массивными сияющими вставками, которые прикрывали обнаженную грудь манекенщицы.

Кроме того, знаменитость снялась в белом кружевном комплекте, состоящем из бюстгальтера и юбки. Образ она дополнила атласными сапогами с высоким голенищем и широким чокером из страз.