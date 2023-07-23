72-летняя женщина с моложавой внешностью раскрыла секрет красоты

Пожилая женщина продемонстрировала на камеру моложавую внешность, рассказав о своих процедурах ухода за кожей. Так, она заявила, что утром умывает лицо водой без мыла, наносит витамин С, солнцезащитный крем и разглаживающее морщины средство под глаза.