Королева пляжных вечеринок: какой макияж подойдет для отпуска

Считается, что декоративная косметика и пляж — понятия взаимоисключающие. Однако если хочется быть королевой на всех пляжных вечеринках, кое-что вам все-таки понадобится. Разбираемся, что можно положить в косметичку, чтобы ни секунды не беспокоиться о макияже, а просто наслаждаться каждой минутой летнего отдыха.

© WomanHit.ru

Правила хорошего тона

Видео дня

Летом солнечные лучи повышают активность сальных и потовых желез, изменяя состояние кожи, которая нуждается в еще более тщательном уходе. Даже нормальная и сухая кожа может стать комбинированной, с заметным блеском в Т-зоне и комедонами. Летом обязательно необходимо позаботиться о дополнительной защите от ультрафиолетовых лучей и предупреждении фотостарения. Предпочтительно использовать легкие тонирующие средства, обладающие увлажняющим и матирующим эффектом. Солнцезащитный флюид с тоном SPF 50+ Photoderm от BIODERMA сочетает в себе уход за кожей и макияж. В составе минеральные фильтры, абсорбирующие пудры и минеральные пигменты.

Его главные преимущества — мультистойкость (ему не страшны вода, тепло и влажность), он хорошо переносится слизистой глаз и не содержит отдушек.

И немного мерцания

Настоящий тренд летнего сезона — выглядеть так, будто бы вас поцеловало солнце. Это означает «здоровая кожа и немного мерцания». Для создания такого эффекта отлично подойдут хайлайтеры.

Хайлайтер минеральный «Золотистый» от Ecomake золотистого оттенка деликатно подсветит и придаст теплый оттенок кожи, придает коже эффект увлажнения и свежести. На 100% состоит из минералов, гипоаллергенен. Не осыпается, сохраняет стойкость весь день. Наносить хайлайтер следует на верхнюю часть скул, спинку носа, над губой и на веки — в качестве сияющего пигмента.

Хлопай ресницами

Обычно для пляжных вечеринок советуют водостойкую тушь. Но тут есть один большой минус: удалять ее не так-то просто, приходится тереть глаза до покраснения. При использовании обычной туши приходится сталкиваться с проблемой растекания туши и отпечатывания следов от ресниц на веках. Удобный и, более того, полезный компромисс — тушь, устойчивая к погодным условиям. Мы нашли такую у Lavelle Collection.

Из их коллекции смело ставим на тушь для ресниц «Эффект накладных ресниц»: благодаря классической ворсовой щеточке она волшебно удлиняет и подкручивает, придает объем и прокрашивает каждую ресничку. А еще эта тушь, с одной стороны, суперстойкая (легкол продержится целый вечер), с другой — легко смывается.

Губная гармония

Ухоженные губы — неотъемлемая часть любого макияжа. Выбирайте помады, которые параллельно увлажняют. До недавнего времени вопрос стоял так: матовые помады, которые наиболее выигрышно смотрятся на губах, очень сушат кожу. Так вот, эксперты научной лаборатории Avon совершили небольшую революцию и создали помаду матовую помаду с эффектом увлажнения.

Формула помады более чем на 50% состоит из увлажняющих и защитных ингредиентов. Это:

низкомолекулярная гиалуроновая кислота (она проникает в глубинные слои кожи и отвечает за сохранение влаги, разглаживая ее);

глицерин (он в ответе за защиту губ от внешних факторов).

Первая в России матовая помада с гиалуроновым центром «Супер увлажнение» от Avon представлена в 15 насыщенных оттенков: можно подобрать подходящий по вашему типу тона кожи, настроению или гардеробу, от нежного нюда до сочных красных оттенков.

Лови волну

Заморачиваться с прической на отдыхе мало кому хочется. Но мы знаем секрет, как сделать укладку, которая продержится весь вечер, но будет выглядеть натурально. Лак для волос сверхсильной фиксации «Кокосовый Шейк» от Cool Rule — идеальное решение для летних вечеринок.

Ультралегкая текстура лака мгновенно высыхает, делает волосы подвижными без склеивания, липких следов и утяжеления. Лак незаметен на волосах, надежно держит форму прически, восстанавливает форму и объем прически после деформации. Плюс ко всему, он содержит такие ухаживающие компоненты как кератин и UV-filter, которые обеспечивают волосам питание, блеск и защиту от внешнего неблагоприятного воздействия. Ну а сладкий аромат кокосового шейка подарит отличное настроение и превратит процесс укладки в настоящий праздник.

Думать о красе ногтей

Когда мы уезжаем в отпуске на пару-тройку недель, не хочется думать о том, чтобы постоянно подправлять маникюр и педикюр. Гель-лак — идеальное решение для пляжа. К тому же в сети салонов «Пальчики» этим летом появились новые гель-лаки южнокорейского бренда Bandi.

Более трех лет технологи корейского бренда Bandi посвятили тому, чтобы разработать уникальное по своим свойствам покрытие для поклонниц гелевого маникюра и педикюра. Сверхстойкое и прочное покрытие новых оттенков обеспечивается запатентованной технологией Oligo Bonding, в то время как, специальная формула Nano-Cell передает исходный цвет как есть, сохраняя яркий и насыщенный оттенок даже при нанесении в один слой. Обновились и флаконы гелей, благодаря которым гости сети сразу могут выбрать цвет и увидеть плотность оттенка, например, матовые флаконы подскажут вам, что это плотный оттенок, а глянцевые — сироп, то есть оттенок полупрозрачный. В линейке появилась широкая палитра камуфлирующих баз, которые помогут скрыть недостатки ногтевой пластины и продлят носкость вашего маникюра.

Более 70 оттенков новых гель-лаков BANDI представлены во все× 75 салонах сети «Пальчики», поэтому попробовать новинку вы уже можете в ближайшем к вам любимом салоне.

Я сама!

Следующая главка — для тех, кто так и не привык к гель-лаку (да, нас таких много!). Нынешним летом бренд IQ BEAUTY представил не имеющую аналогов на рынке коллекцию укрепляющих лаков с биокерамикой и крошкой Fluffy dawn.

Крошки в данном случае — это не просто оригинальный эффект, но и, несомненно, одна из самых ярких деталей вашего летнего маникюра. Стойкость, укрепление и гарантированно долгая (по сравнению с лаками других брендов) носибельность маникюра — это как раз то, что и нужно на отдыхе. Лак высыхает за 60 секунд, держится до 10 дней и имеет гелевый эффект без использования UV/LED лампы.

В коллекции Fluffy dawn — три трендовых оттенка: «пушистый рассвет» (полупрозрачный молочный с белой крошкой); «розовые облака» (полупрозрачный пыльно-розовый с белой крошкой) и «милашка» (полупрозрачный лиловый с белой крошкой).

Последний штрих

И, конечно, на отдыхе не обойтись без легкого, но волнующего парфюма. Отличный вариант — travel-сет, когда можно менять ароматы каждый день в зависимости от настроения.

У бренда BY KAORI мы нашли подходящий для путешествия набор из 5 ароматов, которые перенесут вас в разные точки планеты, даже если вы выбрались всего лишь за город.

Sri Lanka — пряный унисекс-аромат с нотками черного перца, сандала и ладана.

Italy — композиция, которая передает атмосферу солнечной Итали: имягкий аромат засахаренных фруктов, ванили и цветков апельсина.

France — нежный аромат жасмина, ириса и пачули — романтичная Франция, улочки которой полны любви и веселья.