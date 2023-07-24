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Врач дала рекомендации, которые помогут выглядеть младше своего возраста

Лаура Конивер — американский врач и автор книг по популярной медицине. Женщине 49 лет, но выглядит она значительно моложе. Таких результатов ей удалось добиться без дорогостоящих хирургических вмешательств. Антивозрастная терапия Лауры предполагает простые действия.

Врач рассказала, как выглядеть младше своего возраста
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В первую очередь, врач напоминает про важность движения. Спорт необходим каждому человеку ежедневно. Только тренировки помогут сохранить скорость метаболизма и мышцы. Но если у вас нет возможности ежедневно заниматься спортом, сауна имеет схожие преимущества для организма.

Также специалист советует чаще бывать на свежем воздухе и заземляться. Лаура настаивает: каждому необходимо ежедневное пребывание на солнце и не забывать о защитных средствах. Витамин D — это важная составляющая здоровья костей, зубов и мышц.

По её мнению, очень важно регулярно соприкасаться с землёй для сохранения ментального здоровья. Также она рекомендует пить только чистую воду.

Грунтовые воды содержат измеримые количества BPA, антибиотиков, пестицидов и всевозможных других токсичных веществ, которые вам там не нужны.

Конивер посоветовала не забывать и про творчество. Радость, которую приносит любимое дело, не сравнить ни с чем. Такой настрой необходим долгожителю!

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