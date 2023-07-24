Врач рассказала, как выглядеть младше своего возраста

Лаура Конивер — американский врач и автор книг по популярной медицине. Женщине 49 лет, но выглядит она значительно моложе. Таких результатов ей удалось добиться без дорогостоящих хирургических вмешательств. Антивозрастная терапия Лауры предполагает простые действия.

В первую очередь, врач напоминает про важность движения. Спорт необходим каждому человеку ежедневно. Только тренировки помогут сохранить скорость метаболизма и мышцы. Но если у вас нет возможности ежедневно заниматься спортом, сауна имеет схожие преимущества для организма.

Также специалист советует чаще бывать на свежем воздухе и заземляться. Лаура настаивает: каждому необходимо ежедневное пребывание на солнце и не забывать о защитных средствах. Витамин D — это важная составляющая здоровья костей, зубов и мышц.

По её мнению, очень важно регулярно соприкасаться с землёй для сохранения ментального здоровья. Также она рекомендует пить только чистую воду.

Грунтовые воды содержат измеримые количества BPA, антибиотиков, пестицидов и всевозможных других токсичных веществ, которые вам там не нужны.