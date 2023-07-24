5 нот в парфюме, которые сведут его с ума
Парфюм — столь же мощное женское оружие, как и макияж. Он может поднять настроение, настроить на романтический лад, а еще произвести неизгладимое впечатление на мужчину. Эксперты парфюмерии считают, что определенные ноты помогают женщине казаться привлекательнее.
Магнолия
Экзотический цветок обладает ярким, сладким ароматом с лимонным шлейфом. Парфюмеры не используют этот естественный запах, считая, что он слишком сильный и может вызвать головную боль. Но в духи добавляют очень разбавленную эссенцию магнолии, она делает шлейф женственным, кокетливым, создает привлекательный образ.
Ананас
Аромат этого фрукта настраивает на оптимистический лад, помогает поднять настроение, а в глазах мужчины делает женщину игривой, веселой, легкой. Запах ананаса в парфюме уместен и летом, и зимой. Главное, не переборщить. Нанесите один-два пшика на запястья и под волосы на шее. Этого достаточно, чтобы окунуться в искрящийся, радостный аромат.
Мандарин
Этот аромат нравится всем. Он легкий, игривый, радостный, навевает мысли о празднике и веселье. Даже мужчины, которые не очень любят яркие парфюмы на девушках, запах мандарина обожают. Именно поэтому часто ноту добавляют и в духи, и в крема для тела, и в гели для душа. К тому же, мандариновый аромат заряжает энергией, поэтому заставляет женщину быть более раскрепощенной и активной, что тоже никогда не остается без внимания.
Роза
Парфюмы с ароматом розы — настоящая классика. Вряд ли хоть один цветок так ассоциируется с женственностью и манкостью, страстью и романтикой. Запах розы манящий, изысканный, обволакивающий. Он заставляет мужчин относиться к девушке с нежностью и трепетом, считать ее соблазнительной и изящной. Эта нота идеально подходит для вечерних ароматов, которые можно использовать на свидании. Она тихая, интимная, словно шелк покрывающая кожу барышни.
Мускус
В природе этот аромат считается настоящим афродизиаком, но в парфюмерии может звучать слишком навязчиво и громко. Многие отмечают, что духи с нотами настоящего мускуса их душат, вызывают головную боль. Поэтому все чаще парфюмеры используют синтетические аналоги мускуса, которые похожи на аромат шерстяного свитера или только что выглаженного хлопка. Теплые, окутывающие, такие парфюмы действуют на мужчин успокаивающе и настраивают на флирт.