5 нот в парфюме, которые сведут его с ума

Парфюм — столь же мощное женское оружие, как и макияж. Он может поднять настроение, настроить на романтический лад, а еще произвести неизгладимое впечатление на мужчину. Эксперты парфюмерии считают, что определенные ноты помогают женщине казаться привлекательнее.

© WomanHit.ru

Магнолия

Видео дня

Экзотический цветок обладает ярким, сладким ароматом с лимонным шлейфом. Парфюмеры не используют этот естественный запах, считая, что он слишком сильный и может вызвать головную боль. Но в духи добавляют очень разбавленную эссенцию магнолии, она делает шлейф женственным, кокетливым, создает привлекательный образ.

Ананас

Аромат этого фрукта настраивает на оптимистический лад, помогает поднять настроение, а в глазах мужчины делает женщину игривой, веселой, легкой. Запах ананаса в парфюме уместен и летом, и зимой. Главное, не переборщить. Нанесите один-два пшика на запястья и под волосы на шее. Этого достаточно, чтобы окунуться в искрящийся, радостный аромат.

Мандарин

Этот аромат нравится всем. Он легкий, игривый, радостный, навевает мысли о празднике и веселье. Даже мужчины, которые не очень любят яркие парфюмы на девушках, запах мандарина обожают. Именно поэтому часто ноту добавляют и в духи, и в крема для тела, и в гели для душа. К тому же, мандариновый аромат заряжает энергией, поэтому заставляет женщину быть более раскрепощенной и активной, что тоже никогда не остается без внимания.

Роза

Парфюмы с ароматом розы — настоящая классика. Вряд ли хоть один цветок так ассоциируется с женственностью и манкостью, страстью и романтикой. Запах розы манящий, изысканный, обволакивающий. Он заставляет мужчин относиться к девушке с нежностью и трепетом, считать ее соблазнительной и изящной. Эта нота идеально подходит для вечерних ароматов, которые можно использовать на свидании. Она тихая, интимная, словно шелк покрывающая кожу барышни.

Мускус