Фитнес-тренер назвал легкий способ убрать второй подбородок

Американский фитнес-тренер Адам Кардона подсказал упражнения, которые помогут избавиться от второго подбородка. Легкий способ улучшить форму лица без пластической операции он назвал изданию Newsweek.

Кардона отметил, что чаще всего появление второго подбородка связано с лишним весом, но также это может быть генетической особенностью человека, следствием резкого похудения или старения. Тренер предупредил, что независимо от причины, вызвавшей несовершенство, убрать второй подбородок будет непросто. По его словам, чтобы увидеть результат, следует регулярно выполнять упражнения на эту зону шесть дней в неделю по 10-20 раз в день.

Первое упражнение, которое он предложил, — это растяжка шеи.

«Встаньте или сядьте с прямой спиной, затем откиньте голову назад, устремив взгляд в потолок. Аккуратно выдвиньте нижнюю челюсть вверх, к потолку. Удерживайте эту позу, считая до десяти», — описал технику выполнения тренер.

Второе упражнение Кардона назвал «Рычащий лев». Для его выполнения нужно открыть рот, как можно дальше высунуть язык и замереть в таком положении на десять секунд, далее вернуться в исходное положение и повторить.

Кардона подчеркнул, что результат лишь на 20-30 процентов зависит от выполнения упражнений. Главный залог успеха, по его словам, заключается в сбалансированной диете без перееданий. Кроме того, он посоветовал вести активный образ жизни и отказаться от алкоголя.