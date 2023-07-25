Как выглядела бы реальная женщина с телом Барби

Многие из нас знают и помнят Барби как символ красоты и идеала. Эксперты определили, как выглядели бы реальные женщины с телом куклы. Результаты неутешительные.

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Физические пропорции игрушки оказались далеки от нормы среднестатистической женщины. К примеру, длина головы с телом Барби составила бы около 56 см, в то время как в реальности она всего около 30 см. Шея оказалась бы настолько длинной (23 см), что девушка не смогла бы даже поднять голову.

Самая примечательная особенность — это узкая талия. Всего 40 см в окружности, что сравнимо с ребёнком. Это создаёт серьёзные проблемы. Так, у женщины оказалось бы мало места для органов. Подобные данные физически невозможны в реальной жизни.

Ноги превышают длину рук на 50%, в то время как в жизни они больше всего на 20%. Вместе с маленькими ступнями и лодыжками это привело бы к тому, что женщины ходили бы на четвереньках.