Врач назвал неочевидную причину плохо сидящей на теле одежды

Остеопат и мануальный терапевт Владимир Животов назвал россиянкам неочевидную причину, по которой предметы гардероба плохо сидят на теле. Соответствующий комментарий публикует «Доктор Питер».

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По словам доктора, зачастую пациентки жалуются на свой внешний вид, допуская, что дело в плохом качестве одежды. Медик рассказал, что некоторым из них сложно подобрать бюстгальтер из-за разной формы и размеров молочных желез или же приходится все время регулировать лямки на рюкзаках.

Помимо этого, как утверждает врач, у многих порой при ходьбе постоянно перекручивается юбка или скашивается вырез на блузке. Животов объяснил, что все перечисленные проблемы — типичные для тех, кто страдает сколиозом.

Кроме того, эксперт рассказал, что быстро деформирующиеся дужки очков разных моделей и марок могут говорить о выраженной асимметрии черепа.

«Конечно, качество работы производителя играет важную роль, хорошее не может быть дешевым. И все же, если даже очень качественные очки сидят на вас неудачно, есть повод задуматься об асимметрии своего черепа: уши находятся на разном уровне из-за разворота височных костей, поэтому даже идеально ровные очки будут на вас сидеть криво», — заключил он.