Правда ли, что ВВ-кремы лучше тональных

Уже много лет существует убеждение, что тональные кремы вредят коже: забивают поры, не позволяют коже "дышать", ускоряют процесс старения.

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"Рамблер" поговорил с экспертом, чтобы узнать, чем новомодные ВВ-кремы отличаются от тональных, не вредят ли они коже и как работают.

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Уже никого не удивить наличием на полках косметических магазинов средств с пометкой ВВ или СС. Эти средства получили невероятную популярность в Корее, хотя изобретён ВВ-крем или Blemish Balm врачом еще в 1960-х годах. Немецкий врач Кристин Шраммек предложила особое средство для пациентов после косметических манипуляций для корррекции, увлажнения и маскировки следов на коже. Чтобы удовлетворить высокие требования пациентов, она разработала формулу тонального крема с плотным покрытием и увлажняющим действием. Крем был предназначен не только как косметическое, но и лечебное средство для кожи с акне. Однако позже, лишь в 1985 году в Корее началось уже масштабное производство данных средств. Невероятный бум произошёл в начале 2000х.

За годы существования ВВ-крема формулы и составы значительно изменились. Можно встретить ВВ с солнцезащитными факторами, антиоксидантами, витаминами и гиалуроновой кислотой. Идея ВВ -рема – заменить необходимость нанесения нескольких средств сразу, создать легкую вуаль декоративного покрытия без эффекта маски. Уже чуть позднее появился крем СС, который стал по мнению изготовителей «улучшеной версией ВВ». Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

ВВ-крем можно встретить и у европейских известных брендов, большое внимание производителями оказывается на производство средств без тестирования на животных и с абсолютным веганским составом.

Основными компонентами ВВ являются минеральные пигменты и силикон. Окисляясь, они «подстраиваются» под тон кожи и становятся малозаметны, маскируя незначительные недостатки, за счёт невидимой пленки происходит задержка испарения влаги с кожи и тем самым создаётся эффект увлажнения. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Однако именно в составе кроются и "волшебное" действие, и некоторые опасности. В некачественных, недорогих средствах могут содержаться трудноудаляемые с кожи силиконы, которые со временем могут приводить к закупорке пор, формированию закрытых комедонов, воспалению. Минеральные пигменты могут вызывать раздражение кожи, пересушивать чувствительные зоны и приводить к серьёзным дерматологическим проблемам.

Производство химических фотофильтров (а именно они входят в состав ВВ крема) остаётся затратным производством. Исходя из этого, нетрудно сделать заключение, что ВВ-крем не может стоить 150 рублей.