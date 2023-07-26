Правда ли, что ВВ-кремы лучше тональных
Уже много лет существует убеждение, что тональные кремы вредят коже: забивают поры, не позволяют коже "дышать", ускоряют процесс старения.
"Рамблер" поговорил с экспертом, чтобы узнать, чем новомодные ВВ-кремы отличаются от тональных, не вредят ли они коже и как работают.
Уже никого не удивить наличием на полках косметических магазинов средств с пометкой ВВ или СС. Эти средства получили невероятную популярность в Корее, хотя изобретён ВВ-крем или Blemish Balm врачом еще в 1960-х годах. Немецкий врач Кристин Шраммек предложила особое средство для пациентов после косметических манипуляций для корррекции, увлажнения и маскировки следов на коже. Чтобы удовлетворить высокие требования пациентов, она разработала формулу тонального крема с плотным покрытием и увлажняющим действием. Крем был предназначен не только как косметическое, но и лечебное средство для кожи с акне. Однако позже, лишь в 1985 году в Корее началось уже масштабное производство данных средств. Невероятный бум произошёл в начале 2000х.
За годы существования ВВ-крема формулы и составы значительно изменились. Можно встретить ВВ с солнцезащитными факторами, антиоксидантами, витаминами и гиалуроновой кислотой. Идея ВВ -рема – заменить необходимость нанесения нескольких средств сразу, создать легкую вуаль декоративного покрытия без эффекта маски. Уже чуть позднее появился крем СС, который стал по мнению изготовителей «улучшеной версией ВВ».
ВВ-крем можно встретить и у европейских известных брендов, большое внимание производителями оказывается на производство средств без тестирования на животных и с абсолютным веганским составом.
Основными компонентами ВВ являются минеральные пигменты и силикон. Окисляясь, они «подстраиваются» под тон кожи и становятся малозаметны, маскируя незначительные недостатки, за счёт невидимой пленки происходит задержка испарения влаги с кожи и тем самым создаётся эффект увлажнения.
Однако именно в составе кроются и "волшебное" действие, и некоторые опасности. В некачественных, недорогих средствах могут содержаться трудноудаляемые с кожи силиконы, которые со временем могут приводить к закупорке пор, формированию закрытых комедонов, воспалению. Минеральные пигменты могут вызывать раздражение кожи, пересушивать чувствительные зоны и приводить к серьёзным дерматологическим проблемам.
Производство химических фотофильтров (а именно они входят в состав ВВ крема) остаётся затратным производством. Исходя из этого, нетрудно сделать заключение, что ВВ-крем не может стоить 150 рублей.
Стоит отметить, что в Корее существует культ белой, фарфоровой кожи, и по этой причине некоторые ВВ-кремы содержат и отбеливающие ингредиенты. Об этом стоит задумываться перед выбором средства. Не стоит рассчитывать на то, что пометка spf решает все проблемы связанные с ультрафиолетовым излучением. Это большое заблуждение. Кореянки категорически избегают нахождения под открытыми лучами солнца, носят головные уборы, очки и закрытую одежду, несмотря на использование всевозможных уходовых защитных средств.