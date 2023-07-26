Опасно и глупо: 6 худших бьюти-советов из Сети

Они могут навредить и привести к печальным последствиям.

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Учиться уходу за собой в сети занимательно, но некоторые советы могут быть опасными и по-настоящему навредить. Не стоит прислушиваться к ним и пытаться ввести в бьюти-рутину.

Кокосовое масло вместо крема

Этому средству приписывают почти чудодейственные свойства. Масло кокоса предлагают наносить на волосы, тело и лицо, уверяя, что оно заменит целый арсенал уходовых средств. В таком подход есть доля правды: продукт содержит витамины и жирные кислоты, которые спасут от шелушений сухие участки кожи, сделают волосы более блестящими. Но масло может привести к высыпаниям: оно забивает поры, поэтому если использовать продукт вместо крема, вскоре на лице образуются акне.

Прокалывать прыщи

Назревший гнойник раздражает, он приковывает внимание, заставляет думать, что все только на него и смотрят. Поэтому в сети некоторые рекомендуют вскрыть прыщик булавкой или иглой. Как только поверхность будет нарушена, все бактерии с кожи попадут внутрь. Воспаление станет еще больше, а может, появится серьезное нагноение.

Сок лимона для пилинга

Кислоты в уходе — отличный вариант, но точно не такие агрессивные, как сок лимона. Нежная кожа лица при таком пилинге получит серьезный ожог и ответит на раздражение покраснением, а затем пигментацией и шелушениями.

Маска из яичных желтков

Этот прием отлично работает на волосах, питая их и делая шелковистыми. Но для лица желток принесет лишь вред, он забьет поры, провоцируя воспаления. К тому же яйца могут содержать сальмонеллу, попадание бактерий на кожу может привести к плачевным последствиям.

Делать маску из адсорбентов

Часто в сети встречаются предложения нанести лекарство от отравления в виде геля на лицо. Считается, что оно подтянет овал, уберет воспаления и избавит от отеков. Возможно, в этом есть часть правды, но лекарство точно вызовет ужасные ощущения: зуд, жар, боль, а затем кожа надолго станет красной и воспаленной.

Печенье вместо туши