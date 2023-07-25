За последний год россияне стали реже посещать салоны красоты из-за повышения стоимости услуг и ухода с рынка иностранных брендов. Об этом говорится в исследовании, поступившем в "Газету.Ru" от бренда профессиональной уходовой косметики SKINCOUTURE.

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В опросе приняли участие 12 тысяч косметологов, 57% из которых заявили, что салоны красоты потеряли часть клиентов из-за повышения стоимости услуг.

Рост цен эксперты индустрии объяснили сложностями с поставками иностранных косметических средств, необходимых для проведения процедур.

Согласно результатам исследования, 65% салонов красоты столкнулись с необходимостью поиска новых продуктов, и только 33% опрошенным удалось этого избежать.

"По итогам опроса мы обратили внимание, что ряд клиентов салонов красоты, которые являются постоянными пользователями средств домашнего ухода иностранного производства, ранее не рассматривали для себя косметику, сделанную в России", - отметила руководитель SKINCOUTURE Любовь Столина.