Как помыть голову дома, как в салоне: 5 лайфхаков

После похода в салон красоты многие из нас начинают задумываться – в чем секрет мытья волос в парикмахерских? Как правило, после обновления стрижки волосы медленнее загрязняются, лучше поддаются укладке и в целом выглядят здоровее.

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Многие списывают все эти свойства на дорогостоящие средства, к которым прибегают парикмахеры во время мытья головы в салоне. Но на самом деле секрет кроется не только в специальных шампунях и бальзамах, но и в технике, которой пользуются мастера.

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Подробнее о нескольких хитростях стилистов по волосам – в материале "Рамблера".

Используйте больше воды

Зачастую перед тем, как нанести шампунь, мы стоит под водой всего несколько секунд, чтобы волосы стали влажными. Однако парикмахеры уделяют этому этапу куда больше внимания. Перед использованием шампуня постойте под водой хотя бы 1,5-2 минуты. Это сделает волосы куда более восприимчивыми к моющим составам средств.

Массаж головы с шампунем

Привыкли быстро наносить шампунь и также быстро его смывать? Пора менять стратегию. Наверняка вы замечали, что в парикмахерских во время мытья волос стилисты тщательно массируют голову – в среднем, около двух минут. Не игнорируйте этот этап. Нанесите шампунь и сделайте массаж головы, чтобы получить больше пены и чтобы каждый участок волос был обработан.

Долгое смывание

Как правило, волосы быстро загрязняются из-за того, что во время мытья головы мы не до конца удаляем остатки шампуня и бальзама с волос. Чтобы шевелюра дольше оставалась свежей, важно тщательно смывать все средства несколько минут. Даже если вам кажется, что на волосах уже ничего не осталось, постойте еще немного под водой. Вы удивитесь, как это нехитрое действие пойдет на пользу вашей прическе.

Температура воды

Температура воды для мытья волос должна быть комфортной. Лучше всего использовать теплую воду. Горячая вода усиливает работу сальных желез, из-за чего волосы быстрее становятся грязными. В конце мытья волосы рекомендуется ополаскивать прохладной водой, чтобы придать им блеск.

Двойное нанесение шампуня