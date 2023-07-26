Блогерша перестала брить волосы на теле и поделилась опытом

Блогерша Тедди с никнеймом @catchm3ifyoucan перестала брить волосы на теле и поделилась опытом. Соответствующие публикации появились в ее TikTok-аккаунте.

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Девушка рассказала, что перестала удалять растительность на теле, желая помочь нормализовать естественную внешность. При этом она стала носить открытые летние наряды, которые обнажали волосы на руках, ногах и в подмышечных впадинах. Юзерша призвала зрительниц также не бояться выглядеть так, как им комфортно.