Какие филлеры лучше всего использовать для увеличения губ
Филлер – это препарат медицинского назначения, вкалывать его может лишь человек с высшим медицинским образованием.
Врач-косметолог Татьяна Егорова рассказала «ФедералПресс» об особенностях процедуры увеличения губ и о том, какой филлер лучше всего для нее использовать.
«Даже специалисты со стажем более 10 лет не всегда ювелирно точны при введении филлера. Особенности кровоснабжения у всех разные. Специалисты это учитывают и знают способы, как избежать попадания филлера в сосуд», – отметила врач.
По словам Егоровой, одновременно нужно ввести препарат в губы правильно с медицинской точки зрения и так, чтобы это было красиво и результат выглядел естественно.
Главное основание для выбора филлера – законность его изготовления и появления на рынке косметологических препаратов.
Эксперт подчеркнула, что сертифицированные филлеры продаются лишь по медицинскому диплому у официальных дистрибьютеров. У препаратов, которые продаются на маркетплейсах, нет лицензии о медицинском назначении филлеров. Онлайн-магазины в этом случае успешно обходят закон.
«При неправильном введении несертифицированного филлера могут быть различные реакции и осложнения. Ни один человек не сможет помочь себе в этой ситуации самостоятельно», – резюмировала специалист.