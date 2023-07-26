Какие филлеры лучше всего использовать для увеличения губ

Филлер – это препарат медицинского назначения, вкалывать его может лишь человек с высшим медицинским образованием.

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Врач-косметолог Татьяна Егорова рассказала «ФедералПресс» об особенностях процедуры увеличения губ и о том, какой филлер лучше всего для нее использовать.

«Даже специалисты со стажем более 10 лет не всегда ювелирно точны при введении филлера. Особенности кровоснабжения у всех разные. Специалисты это учитывают и знают способы, как избежать попадания филлера в сосуд», – отметила врач.

По словам Егоровой, одновременно нужно ввести препарат в губы правильно с медицинской точки зрения и так, чтобы это было красиво и результат выглядел естественно.

Главное основание для выбора филлера – законность его изготовления и появления на рынке косметологических препаратов.

Эксперт подчеркнула, что сертифицированные филлеры продаются лишь по медицинскому диплому у официальных дистрибьютеров. У препаратов, которые продаются на маркетплейсах, нет лицензии о медицинском назначении филлеров. Онлайн-магазины в этом случае успешно обходят закон.