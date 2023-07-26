Девушка отказалась от диет и похудела на 53 килограмма

Британка Оливия Мэлоун из города Солфорда, графство Большой Манчестер, к 25 годам сумела набрать такой вес, что лишние килограммы серьезно мешали нормальной работе. Тогда девушка твердо решила: «Долой избыточный вес».

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По собственному признанию, с подросткового возраста Оливия баловалась различными диетами: отказывалась то от одного продукта, то от другого. Но вес, как по закону подлости, возвращался, порой и с дополнительными кило. Поэтому в студенчестве Мэлоун и вовсе бросила эту затею. Она употребляла много чипсов и еды на вынос, запивая ее энергетиками или — пару раз в неделю — алкоголем.

Однако когда рутинные вещи стали в тягость из-за веса, она задумалась стать «более здоровой».

«Я решила заняться самообразованием, научилась питанию», — цитирует ее Manchester Evening News.

В первую очередь, рассказывает Оливия, она отказалась от всех популярных диет. В основу нового рациона легли здоровые продукты и отслеживание калорий. Результат, хотя и заставил себя подождать, оказался впечатляющим: девушка потеряла 53 килограмма.

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