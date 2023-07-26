Что приводит к деформации одной из самых привлекательных женских частей тела.

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Плоские и бесформенные ягодицы нагонят грусти на любую девушку. Но знаете ли вы, почему одна их самых привлекательных частей тела теряет форму? Мы решили выяснить, что может быть причиной таких неприятных изменений в теле.

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Изменения гормонального фона

Как правило, после родов организму необходимо время для восстановления, в том числе для восстановления гормонального фона. У большинства женщин в первые месяцы после родов наблюдается насыщение подкожно-жировой клетчатки гормонами, зона бедер, ягодиц и живота значительно увеличивается, что и приводит к деформации. Так как активные физические нагрузки в этот период противопоказаны, ягодицы меняют форму довольно резко.

Возрастные изменения

С возрастом связки теряют плотность, что практически всегда приводит к изменениям в нашей фигуре. Естественно, если вы ведете активный образ жизни, подобные изменения коснутся вас еще не скоро. Не стоит забывать и про атрофию, которая происходит при отсутствии достаточных физических нагрузок. Быстрее всего процесс идет после 30 лет, а потому важно поддерживать активность в любом возрасте, чтобы избежать всевозможных деформаций, в том числе и в таких аппетитных областях.

Проблемы с осанкой

Вы все еще сидите сгорбившись? Не стоит удивляться, что ваши ягодицы далеки от идеала. Опущенные плечи и голова, наклоненная вперед, даже при ходьбе могут привести к серьезным нарушениям в позвоночнике, из-за чего начинает выпирать живот, а ягодицы становятся приплюснутыми. Неприятная картина, правда? Контроль за осанкой вместе с физическими упражнениями творит настоящие чудеса с вашей фигурой. Просто будьте внимательнее к себе.

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