4 причины, почему ягодицы становятся плоскими — как этого избежать
Что приводит к деформации одной из самых привлекательных женских частей тела.
Плоские и бесформенные ягодицы нагонят грусти на любую девушку. Но знаете ли вы, почему одна их самых привлекательных частей тела теряет форму? Мы решили выяснить, что может быть причиной таких неприятных изменений в теле.
Изменения гормонального фона
Как правило, после родов организму необходимо время для восстановления, в том числе для восстановления гормонального фона. У большинства женщин в первые месяцы после родов наблюдается насыщение подкожно-жировой клетчатки гормонами, зона бедер, ягодиц и живота значительно увеличивается, что и приводит к деформации. Так как активные физические нагрузки в этот период противопоказаны, ягодицы меняют форму довольно резко.
Возрастные изменения
С возрастом связки теряют плотность, что практически всегда приводит к изменениям в нашей фигуре. Естественно, если вы ведете активный образ жизни, подобные изменения коснутся вас еще не скоро. Не стоит забывать и про атрофию, которая происходит при отсутствии достаточных физических нагрузок. Быстрее всего процесс идет после 30 лет, а потому важно поддерживать активность в любом возрасте, чтобы избежать всевозможных деформаций, в том числе и в таких аппетитных областях.
Проблемы с осанкой
Вы все еще сидите сгорбившись? Не стоит удивляться, что ваши ягодицы далеки от идеала. Опущенные плечи и голова, наклоненная вперед, даже при ходьбе могут привести к серьезным нарушениям в позвоночнике, из-за чего начинает выпирать живот, а ягодицы становятся приплюснутыми. Неприятная картина, правда? Контроль за осанкой вместе с физическими упражнениями творит настоящие чудеса с вашей фигурой. Просто будьте внимательнее к себе.
Высокие каблуки
Трудно представить женщину, в чьем арсенале не будет туфель на каблуке, причем хотя бы одна пара будет на внушающей шпильке. Мы уже не говорим, какую нагрузку испытывают ваши колени, если вы не расстаетесь с высоким каблуком, но при этом страдают и ягодичные мышцы — они просто теряют тонус. Да, пока вы на каблуках, ваша фигура кажется более подтянутой, однако со временем мышцы перестают поддерживать форму и становятся неприятно плоскими.