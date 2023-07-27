6 секретов омолаживающего макияжа

Всего пара взмахов кистью, немного терпения, и вы выглядите на 5 и даже 10 лет моложе.

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Для такого эффекта необходимо научиться нескольким хитростям антивозрастного макияжа.

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Натуральные оттенки

Яркие цветовые решения смотрятся стильно, но такой макияж никого не молодит. Поэтому, если решили сделать антивозрастной мейк ап, то обратите внимание на натуральные оттенки: бежевый, коричневый, персиковый. Они подчеркнут достоинства и сделают образ более свежим и юным.

Тональный крем

Желание замаскировать все несовершенства может привести к тому, что вы станете выглядеть старше. Плотные текстуры и матовый финиш подчеркивают морщинки, лицо становится резким. Чтобы макияж выглядел легким и омолаживал, обратите внимание на BB-крема или тональные основы с сияющим, натуральным финишем. Если очень хочется скрыть зловредный прыщик или круги под глазами, воспользуйтесь хайлайтером.

Румяна

В омолаживающем макияже без них не обойтись, за одно касание именно этот продукт делает лицо свежее, моложе. Воспользуйтесь нежными оттенками — персиковый, теплая роза, арбузный. Помните, что рыжеватые или слишком холодные румяна только добавят возраста. Наносите румяна не на яблочки щечек, на точку пересечения линий от крыла носа к виску и внешнего уголка глаза к уголку губ.

Подтягиваем лицо вверх

С возрастом наше лицо опускается, становится визуально тяжелее. Чтобы устранить этот эффект, потребуется скульптор и консилер. Нанесите светлый корректор во внешний уголок глаза, проведите восходящую линию от внешнего уголка губ. А скульптор добавьте выше впадинки над скулой, так появится лифтинг-эффект.

Теплая тушь

Вместо черной туши воспользуйтесь коричневой, она сделает взгляд теплее и легче. А ресницы подчеркнет ничуть не хуже. Нижние реснички не прокрашивайте активно, наберите немного туши на скошенную кисть и одним движением прикоснитесь к ресничкам.

Не забудьте о межресничной стрелочке