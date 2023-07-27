Женщина с самыми большими скулами в мире испугала поклонников

Украинская модель с аномально большими скулами Анастасия Покрищук испугала поклонников новой операцией. Как сообщает Daily Mirror, женщина снова увеличила грудь.

© Lenta.ru

Бывшая участница украинского шоу «От пацанки до панянки», известная любовью к пластическим операциям и утверждающая, что у нее самые большие скулы в мире, опубликовала в соцсетях отчет об очередной процедуре: на этот раз девушка заменила грудные импланты на максимальный размер. Покрищук выложила видео из больничной палаты в Стамбуле, где ей делали операцию, а также поделилась снимками, на которых держит в руках старые импланты.

По словам 33-летней украинки, ей вставили огромные импланты объемом 1050 миллилитров каждый. Объем предыдущих имплантов девушки составлял всего 300 миллилитров, что примерно эквивалентно третьему размеру. Девушка также сообщила, что подобные импланты больше не производятся в Турции и врачам удалось найти нужный объем специально для нее в рекордные сроки. Покрищук осталась довольна результатом.

Ролик модели набрал около пяти тысяч просмотров и сотни комментариев. Многие подписчики беспокоились о здоровье модели, которая сделала предыдущую операцию по увеличению груди лишь в апреле. Некоторые пользователи посчитали, что модель безответственно относится к своему здоровью, проводя столько ненужных хирургических вмешательств. Помимо груди, девушка несколько раз увеличивала скулы и губы при помощи филлеров.