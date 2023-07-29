Совет звезды: как «Барби» Марго Робби добилась идеальной кожи

Всемирный интерес к картине "Барби" породил тренд на розовый цвет, и на звезду фильма Марго Робби. Актриса восхищает всех своей точеной фигурой и по-настоящему кукольным, но очень живым лицом.

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Вы задумывались о том, как звезды добиваются такой кожи, которая блистает даже под прицелом тысяч камер?

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У одной из самых востребованных голливудских актрис есть немало секретов по уходу за кожей. Марго Робби признает, что нет коротких путей к шикарному лицу, но делится с фанатами своими главными секретами.

Итак, что делает красавица Марго Робби, чтобы ее кожа была идеальной:

Она очищает кожу 2 раза в день

Марго Робби знает о том, как важно ежедневно очищать кожу, чтобы она оставалась свежей.

«Я всегда начинаю с очищения в душе — я не делаю слишком много шагов, потому что у меня не так много времени», — сказал Робби Vogue UK .

Если вы не можете очищать кожу два раза в день, стремитесь к вечернему очищению. В течение дня кожа накапливает грязь, жир и загрязнения, которые могут привести к закупорке пор и появлению пятен. Смойте остатки средства перед сном, чтобы кожа оставалась чистой ночью и ночной крем лучше впитался.

Она знает силу гидроксикислот

Актриса также использует отшелушивающие подушечки, наполненные комбинацией салициловой кислоты, гликолевой кислоты и алоэ. Они помогают удалить омертвевшую кожу и загрязнения, предотвратить появление прыщей и улучшить тонус кожи.

Альфа- и бета-гидроксикислоты (AHA + BHA) считаются мощными активными ингредиентами, которые очень эффективны для борьбы с акне, закупоркой пор и обесцвечиванием. Они могут содержаться в тониках, сыворотках и кремах.

Крем для глаз — это основа

Еще один незаменимый продукт в ежедневном уходе за кожей Марго Робби: крем для глаз. В интервью Byrdie актриса рассказала, что наносит свой любимый крем для глаз, как только выходит из душа.

Хотя крем не является необходимостью, он может помочь уменьшить темные круги и отечность, а также предотвратить появление «гусиных лапок». Кремы для глаз могут мгновенно оживить уставшие глаза, особенно если вы мало спали.

Ни дня без увлажнения

Чтобы кожа оставалась гладкой и эластичной, Марго Робби никогда не пропускает увлажняющий крем в своем ежедневном уходе. На самом деле она наносит свой любимый увлажняющий крем для лица два раза в день — утром и вечером — чтобы уменьшить сухость и усилить сияние.

Помимо очевидных разглаживающих и смягчающих свойств, увлажнение кожи питательным, насыщенным антиоксидантами средством укрепляет кожный барьер. Здоровый кожный барьер = отсутствие сухости, покраснения или раздражения.

Кроме того, Марго Робби всегда держит в сумке увлажняющий спрей. Он снимает сухость, фиксирует ее макияж и, по словам актрисы, помогает бороться с тонкими морщинами.

Она любит маски для лица

Робби использует маски для лица, чтобы подготовить кожу к съемкам и важным мероприятиям.