Что делать, если любимая пудра разбилась вдребезги?

Не спешите выбрасывать ее, ведь существует простой и недорогой способ спасти ситуацию.

бумажная салфетка;

медицинский спирт;

шприц или пипетка. Вам понадобятся:

Соберите остатки разбитой пудры и измельчите их до однородной массы. Затем поместите продукт обратно в коробку от пудры.

Наберите в шприц или пипетку несколько капель спирта и смешайте их с пудрой до получения однородной консистенции. С помощью салфетки уберите лишнюю жидкость и оставьте пудру открытой на сутки, чтобы она высохла. Такой способ подойдет для восстановления любых сухих текстур.

Об этом способе рассказала в видео блогер @O.savkova на своей странице в TikTok.