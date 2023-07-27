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Как восстановить разбитую косметику: видео

Что делать, если любимая пудра разбилась вдребезги?

Не спешите выбрасывать ее, ведь существует простой и недорогой способ спасти ситуацию.

Вам понадобятся:
  • бумажная салфетка;
  • медицинский спирт;
  • шприц или пипетка.

Соберите остатки разбитой пудры и измельчите их до однородной массы. Затем поместите продукт обратно в коробку от пудры.

Наберите в шприц или пипетку несколько капель спирта и смешайте их с пудрой до получения однородной консистенции. С помощью салфетки уберите лишнюю жидкость и оставьте пудру открытой на сутки, чтобы она высохла. Такой способ подойдет для восстановления любых сухих текстур.

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Об этом способе рассказала в видео блогер @O.savkova на своей странице в TikTok.

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