Как восстановить разбитую косметику: видео
Что делать, если любимая пудра разбилась вдребезги?
Не спешите выбрасывать ее, ведь существует простой и недорогой способ спасти ситуацию.
Вам понадобятся:
- бумажная салфетка;
- медицинский спирт;
- шприц или пипетка.
Соберите остатки разбитой пудры и измельчите их до однородной массы. Затем поместите продукт обратно в коробку от пудры.
Наберите в шприц или пипетку несколько капель спирта и смешайте их с пудрой до получения однородной консистенции. С помощью салфетки уберите лишнюю жидкость и оставьте пудру открытой на сутки, чтобы она высохла. Такой способ подойдет для восстановления любых сухих текстур.
Об этом способе рассказала в видео блогер @O.savkova на своей странице в TikTok.
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