Почему появляются кольца Венеры и как их избежать

Помимо этого стоит оценить привычное для вас положение головы в течение дня. Если вы много работаете за компьютером, постарайтесь использовать стол с регулировкой высоты или специальные подставки, чтобы экран находился на уровне глаз, это поможет держать голову в правильном положении, которое не будет способствовать появлению морщин на шее.

Голдобина Майя Валерьевна Врач-дерматолог, косметолог. Член Европейской Академии дерматовенерологии и международного общества дерматоскопии.