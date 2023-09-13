Почему появляются кольца Венеры и как их избежать
Любая девушка старается ухаживать за собой и своей кожей, стремится выглядеть безупречно и расстраивается при появлении морщинок. Так называемые кольца Венеры –это складки в области шеи, которые заметны у большинства женщин.
Можно ли от них избавиться и как предотвратить их появление, "Рамблер" узнал у эксперта.
«Кольцами Венеры» называют продольные морщины в области шеи, которые могут возникать даже в достаточно юном возрасте. Причин на это, по словам специалиста-косметолога, несколько:
- генетическая предрасположенность: особое расположение и точки крепления подкожной мышцы шеи;
- неправильное положение во время сна, привычка спать на высокой подушке;
- привычный длительный наклон вниз, например, во время работы за компьютером, использовании телефона или чтении;
- несистемный или недостаточный уход за кожей в области шеи.
Эксперт так же отмечает, что существую и разнообразные профилактические меры, которые напрямую связаны с причинами появления таких морщин:
- В первую очередь, важно обратить внимание на свою подушку. Возможно, будет достаточно просто поменять ее высоту. В некоторых случаях нужен переход на ортопедический вариант.
Помимо этого стоит оценить привычное для вас положение головы в течение дня. Если вы много работаете за компьютером, постарайтесь использовать стол с регулировкой высоты или специальные подставки, чтобы экран находился на уровне глаз, это поможет держать голову в правильном положении, которое не будет способствовать появлению морщин на шее.Голдобина Майя ВалерьевнаВрач-дерматолог, косметолог. Член Европейской Академии дерматовенерологии и международного общества дерматоскопии.
- Также не забывайте об упражнениях на растяжку мышц передней поверхности шеи.
- Кожа на шее тонкая, поэтому благодарно отреагирует на деликатное очищение, увлажняющие сыворотки и кремы, а также защиту от солнца.