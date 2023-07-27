Трихолог рассказала, как правильно делать пилинг кожи головы

Процедура пилинга кожи головы позволяет придать волосам здоровый и красивый вид, а также помогает избавиться от зуда, жирности кожи и перхоти, однако при ее проведении необходимо избегать ряда «подводных камней», рассказала в беседе с LIFE.ru врач дерматолог-трихолог Мария Васильева. По ее словам, при пилинге нужно использовать специальную защитную маску для волос.