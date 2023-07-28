Загорать нельзя: об опасном солнце предупредили приморцев

В Приморском крае установилась жаркая погода, среднесуточная температура превышает климатическую норму на 2 – 5 градусов, сообщает ИА DEITA.RU. Сегодня воздух местами прогреется до 34 градусов.

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Летний зной опасен не только тепловым ударом. Другая опасность, подстерегающая людей на улице – высокий УФ-индекс. Вчера во Владивостоке он поднялся до 9.

Хирург ожогового отделения ДВОМЦ ФМБА РФ Владимир Протопопов на своей странице в социальных сетях предупреждает, что при ультрафиолетовом индексе 8 и выше категорически нельзя загорать. Особенно агрессивно солнце с 11 до 16 часов.

«Никаких «на минуточку». Зонты, шляпы, длинные рукава. Судя по всему, в пятницу, субботу, воскресенье народная тропа не зарастёт к нам», - сокрушается врач.

Специалисты ожидают наплыв пациентов с солнечными ожогами и заявлениями, что они «не подумали», «никогда не сгорали», что всё было хорошо, а потом «почему-то отекла рука и нога» и так далее. При сильном ультрафиолетовом излучении достаточно тех самых нескольких минут, чтобы вызвать изменения кожи. Наиболее подвержены загару с негативными последствиями люди первого второго фототипа – светлокожие, светловолосые или рыжеволосые. Чем светлее кожа, тем выше должен быть фактор защиты (SPF) используемого солнцезащитного средства.

При солнечном ожоге лучше не откладывать визит к врачу: нездоровое покраснение кожи и болезненность прикосновений к обожжённому солнцем участку уже является симптомом ожога. Отёчность, волдыри, сыпь появляются через несколько дней, пациенты обращаются к врачу, как правило, на этой стадии. Под воздействием агрессивных солнечных лучей развиваются фотодерматозы, усиливается риск рака кожи и катаракты.