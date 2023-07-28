Бывшую 48-летнюю модель заметили на отдыхе в купальнике

Папарацци заметили бывшую шведскую супермодель Викторию Сильвстедт на отдыхе в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

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48-летняя манекенщица продемонстрировала рельефное тело с мышцами в области ног, рук и живота в ярко-красном раздельном купальнике. Она примерила плавательный костюм с топом на широких лямках и плавками на низкой посадке. При этом звезда распустила волосы и надела солнцезащитные очки, а от макияжа отказалась.

Поклонники не оценили внешний вид женщины, о чем написали в комментариях под материалом.

«Ох уж эти губы», «Ей стоит поменять спортзал, потому что ее ноги выглядят дряблыми», «Я уверена, что ей больше 48 лет», «Ее внешность больше похожа на 60-летнюю», — раскритиковали они.