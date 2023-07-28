Плохо растут волосы: что делать

Густые, длинные, шелковистые, здоровые, блестящие… Почти все мы хотим такую же копну волос, как у Рапунцель! Но, к сожалению, у большинства из нас повреждённые, ломкие, тонкие, седые или короткие волосы. Помимо распространённых причин, таких как малоподвижный образ жизни, нездоровое питание, плохие условия окружающей среды и неадекватный режим ухода за волосами, существуют и другие факторы, которые также приводят к проблемам с локонами.

© ГлагоL

Мы поговорили с Екатериной Островской, косметологом-эстетистом, исполнительным директором, Co-founder бренда lifecode о том, что делать, когда хочется роскошную «шевелюру», а не получается, какие причины плохого роста волос и когда проблему можно решить самостоятельно, а когда нужна помощь специалиста — врача-трихолога.

Видео дня

Есть ли основные причины плохого роста волос?

Для начала надо понять, что такое плохой рост волос. В норме локоны отрастают на 1–1,5 см в месяц. Но далеко не все могут похвастаться такими темпами.К основным причинам плохого роста волос относят следующие факторы: неправильный уход, стягивающие причёски, дефициты микроэлементов и витаминов, частые окрашивания и постоянное термическое воздействие, слабое кровообращение в прикорневой зоне, нехватка сна, стрессы, вредные привычки. Помимо этого, на рост волос влияют генетический фактор, гормональные изменения и ряд заболеваний.

Выпадение волос и плохой рост — это одно и то же?

Нет, но часто случается, что они идут комплектом. Именно поэтому средства против выпадения не только укрепляют волосы, а ещё и стимулируют их рост. Всё это происходит за счёт воздействия на волосяные фолликулы и улучшения кровообращения в коже головы.

Почему, например, у азиатов (многие из которых круглый год живут под палящим солнцем рядом с океанами, соль которых очень сушит кожу и волосы) толстые чёрные очень густые волосы, а у нас волосы — несмотря на шапки зимой и платки летом, любовь к уходовым средствам для волос — абсолютно другие (ломкие, тонкие)?Волосы азиатов действительно сильно отличаются от наших. Они на 50% толще европейских и более устойчивы к химическому воздействию. Всё это связано с генетическими особенностями. В результате исследований учёные обнаружили особый ген в волосах представителей монголоидной расы, который влияет на формирование волосяного фолликула. Помимо этого, отличается и сама кутикула волоса: она содержит в себе меланин, который является естественным красящим пигментом. Это защищает волосы от выгорания.

В каких ситуациях средства для волос реально могут помочь, а в каких нужно обращаться к врачам-трихологам?

Косметология не стоит на месте, и сегодня косметические средства могут помочь справиться с большинством причин плохого роста волос. Они повышают плотность волоса, густоту, укрепляют волосяные фолликулы и ускоряют рост. Специализированные сыворотки и лосьоны, наносящиеся на кожу головы, могут вернуть вашим волосам физиологическую скорость роста. Т. е. мы говорим не о каких-то чудесах, а о возвращении нормы роста. При выборе косметики для волос важно обращать внимание на наличие эффективных ингредиентов и их дозировку в составе. Если же вы попробовали разные средства, а волосы ни с места или того хуже — активно выпадают, то стоит обратиться к врачу-трихологу.

Есть ли какие-то продукты питания, которые влияют на рост волос? Стоит ли в комплексе (снаружи и изнутри) подходить к этой проблеме?Считается, что лосось, яйца, креветки, батат и некоторые другие продукты улучшают рост волос. Но я бы не стала выделять что-то конкретное. Волосы не любят перекосы в питании или ограничения. Активное поедание одного рекомендуемого продукта не сможет полностью закрыть потребности наших волос, а избыток нутриентов так же негативно сказывается на их состоянии. Лучше придерживаться сбалансированного питания, из которого волосы получат все необходимые макро- и микроэлементы.

Что такое копиррол, и как он влияет на рост волос?Копиррол — это ингредиент против выпадения волос. Он усиливает кровоснабжение и питание волосяных фолликул, тем самым активизируя их работу. Таким образом стимулируется рост волос, увеличивается их толщина и количество. Копиролл, в отличие от своих предшественников, не вызывает привыкания и синдрома отмены. А помимо этого, применение его в разы комфортнее. В линейке по уходу за волосами нашего бренда есть 2 средства с копирролом в составе — шампунь против выпадения и для роста волос и сыворотка для роста волос. Их сочетание заботится о здоровье волос, эффективно уменьшает выпадение, усиливает рост и возвращает волосам объём.Что такое пептид ацетил тетрапептид-3, и как он влияет на волосяной фолликул?