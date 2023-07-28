Дерматолог назвал 3 продукта, которые сохраняют молодость кожи

Красота и молодость кожи напрямую связаны с выработкой коллагена. Коллаген и эластин — это два ключевых компонента, которые сохраняют кожу подтянутой, гладкой и сияющей. Производство коллагена начинает сокращаться уже в возрасте двадцати с небольшим лет и продолжает спад с возрастом. Разрушение этого белка может быть связано с воздействием ультрафиолетового излучения, стрессом, курением, процессом старения, а также злоупотреблением продуктами с высоким содержанием сахара. Доктор Араш Ахаван объяснил, как стимулировать производство коллагена в коже изнутри. Для этого нужно включить в рацион три полезных продукта, пишет американское издание She Finds.

Костный бульон

Видео дня

Несмотря на то что коллаген в основном вырабатывает организм, определенные продукты помогают обеспечить необходимые строительные блоки для его синтеза. Одним из таких продуктов является костный бульон.

— Костный бульон готовится путем тушения костей животных и соединительных тканей в течение длительного времени, в результате чего получается насыщенная питательными веществами жидкость, содержащая коллаген и другие соединения, такие как аминокислоты, минералы, кальций и другие витамины, которые помогают вырабатывать этот белок, — объяснил доктор Ахаван.

Можно разогреть бульон и пить его маленькими глотками в течение дня или использовать в качестве основы для супа (вместо куриного или говяжьего), готовить на нем макароны, рис и даже добавлять в смузи.

Цитрусовые

Доктор посоветовал не пренебрегать частым употреблением цитрусовых.

— Цитрусовые, такие как апельсины, лимоны, грейпфруты и лаймы, являются отличными источниками витамина С, который играет решающую роль в синтезе коллагена, так как помогает превращать аминокислоты в коллаген, — отметил доктор Ахаван.

Капля лимонного или лаймового сока на курицу или несколько апельсинов в утреннем смузи могут серьезно помочь в совершенствовании кожи.

Листовая зелень

Шпинат, капуста и сельдерей богаты питательными веществами, которые также способствуют выработке коллагена.