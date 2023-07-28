Дерматолог назвал 3 продукта, которые сохраняют молодость кожи

Дерматолог назвал три продукта, которые сохраняют молодость кожи
Красота и молодость кожи напрямую связаны с выработкой коллагена. Коллаген и эластин — это два ключевых компонента, которые сохраняют кожу подтянутой, гладкой и сияющей. Производство коллагена начинает сокращаться уже в возрасте двадцати с небольшим лет и продолжает спад с возрастом. Разрушение этого белка может быть связано с воздействием ультрафиолетового излучения, стрессом, курением, процессом старения, а также злоупотреблением продуктами с высоким содержанием сахара. Доктор Араш Ахаван объяснил, как стимулировать производство коллагена в коже изнутри. Для этого нужно включить в рацион три полезных продукта, пишет американское издание She Finds.
Костный бульон
Несмотря на то что коллаген в основном вырабатывает организм, определенные продукты помогают обеспечить необходимые строительные блоки для его синтеза. Одним из таких продуктов является костный бульон.
— Костный бульон готовится путем тушения костей животных и соединительных тканей в течение длительного времени, в результате чего получается насыщенная питательными веществами жидкость, содержащая коллаген и другие соединения, такие как аминокислоты, минералы, кальций и другие витамины, которые помогают вырабатывать этот белок, — объяснил доктор Ахаван.
Можно разогреть бульон и пить его маленькими глотками в течение дня или использовать в качестве основы для супа (вместо куриного или говяжьего), готовить на нем макароны, рис и даже добавлять в смузи.
Цитрусовые
Доктор посоветовал не пренебрегать частым употреблением цитрусовых.
— Цитрусовые, такие как апельсины, лимоны, грейпфруты и лаймы, являются отличными источниками витамина С, который играет решающую роль в синтезе коллагена, так как помогает превращать аминокислоты в коллаген, — отметил доктор Ахаван.
Капля лимонного или лаймового сока на курицу или несколько апельсинов в утреннем смузи могут серьезно помочь в совершенствовании кожи.
Листовая зелень
Шпинат, капуста и сельдерей богаты питательными веществами, которые также способствуют выработке коллагена.
— Хлорофилл, содержащийся в этих овощах, богат антиоксидантами, витаминами А, С, Е и К, которые помогают организму увеличить выработку коллагена и оказывают омолаживающее действие, — отметил он.