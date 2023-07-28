Летом многие девушки предпочитают натуральный макияж или вовсе отказываются от него, ведь жаркая погода не слишком располагает к нанесению косметики.

Если хочется сделать взгляд более выразительным без использования туши, то вот несколько советов по созданию эффекта ламинирования ресниц дома:

Нанесите слой прозрачного геля для бровей по всей длине ресниц.

Подождите 30-60 секунд, чтобы гель слегка подсох. Затем аккуратно подкрутите ресницы щипцами для завивки, расположив их как можно ближе к основанию ресниц.

Для максимального эффекта и фиксации можно нанести еще один слой геля.

Такой способ сделает ресницы более пушистыми, объемными и завитыми, и поможет сымитировать эффект ламинирования.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Julyabay.