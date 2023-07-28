Стилист перечислила россиянкам способы выглядеть моложе

«Это тот отрезок времени, за который успевают поменяться картина мира, образ жизни и даже мировоззрение. И то, что вы носили еще несколько лет назад, сегодня может морально устареть. Потому что вы выросли в прямом и переносном смысле из этой одежды», — пояснила Мареева.