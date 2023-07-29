Названы самые популярные пластические операции

В топ пластических операций вошли коррекция груди и носа, а также подтяжка кожи. Об этом рассказал ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе в авторской колонке издания Дни.ру.

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Коррекция груди остается лидером среди процедур. Часто ей пользуются женщины, желающие увеличить и уменьшить размер или подкорректировать форму. Недавнее достижение пластической хирургии – реконструкция с помощью стволовых клеток. Такой метод позволяет добиться максимально натурального результата.

Изменение формы носа (ринопластика) - тоже одна из популярных пластических операций. Ее делают не только ради красоты: она может помочь людям с анатомическими особенностями строения носа. Из-за подобных особенностей человек испытывает трудности с дыханием, пластика поможет решить эту проблему.

Кроме того, часто оказываются услуги с помощью инъекций гиалуроновой кислоты (филлеры). Они помогают омолодить, подтянуть кожу, придать объем. Результат филлеров держится около нескольких месяцев.

«Они (прим. – пластические операции) становятся все более распространенными благодаря технологическому прогрессу в медицине, который делает их безопасными, чем когда-либо прежде», - подытожил Гогиберидзе.