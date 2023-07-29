Несколько операций за один раз: что такое комбопластика и кому она подходит

Сегодня, когда важно везде успевать, мало кому хочется выпадать из жизни на несколько недель, но это неизбежно, если была проведена пластическая операция. Комбопластика — это идеальное решение для тех, кто хочет использовать все возможности комплексного преображения.

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О преимуществах таких хирургических вмешательств «Вечерней Москве» рассказал пластический хирург Александр Катков.

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Что такое комбопластика

Комбоплатика подразумевает проведение нескольких операций одновременно: каждая направлена на коррекцию одной зоны, но, комбинируя их между собой, врачу удается достичь максимального anti-age эффекта. Принять окончательно решение о сочетании операций можно только после консультации и обследования. Хирург должен оценить качество тканей, зоны, которые наиболее подвержены возрастным изменениям, обсудить с пациентом все пожелания. После этого предлагаются наиболее оптимальные варианты: сочетать можно много операций, поэтому каждый случай индивидуален.

Любое оперативное вмешательство — серьезный стресс для пациента. Как физический, так и психологический. Даже современные относительно безопасные препараты для анестезии все равно подвергают организм нагрузке. И если можно использовать наркоз один раз, то это очевидный плюс.

Кроме того, это экономит время и ресурсы, ведь все придется делать только однажды: проходить подготовительный этап, брать отпуск, соблюдать рекомендации и режим, отказываться от физических нагрузок, восстанавливаться после операции с помощью дополнительных физиопроцедур, медикаментов и так далее.

Также комбинированный подход — более разумная инвестиция. Конечно, цена на комбопластику маленькой не будет, зато благодаря скидкам получится существенная экономия на необходимые дополнительные расходы.

Что важно знать

Сочетать операции нужно так, чтобы области были смежными.Сильную нагрузку на организм допускать нельзя, поэтому в комбовариантах не участвуют операции, длительные по времени.Специалисты не советуют сочетать риносептопластику с различными вмешательствами на лице и теле — это достаточно сложное вмешательство со своей спецификой.Ринопластика может сочетаться с броулифтом, отопластикой и блефаропластикой.

Удачные варианты для коррекции лица

Блефаропластика или спейслифтинг

Отличный вариант для пациентов 35+ с первыми признаками старения — поплывшим овалом, наметившимися брылями, излишками кожи на веках. Вместе с распахнутым взглядом, который визуально снизит возраст, щадящая методика спейслифтинга скорректирует наиболее подверженные старению зоны лица.

Блефаропластика или эндоскопический лифтинг лба и висков

Глаза всегда выдадут возраст, каким бы ухоженным ни было лицо. Самые заметные «сигналы» — морщины, заломы, отеки и грыжевые мешки. Сочетание этих двух операций позволяет визуально сбросить несколько лет, устранить все несовершенства проблемной зоны и вернуть глазам свежий и сияющий взгляд.

Нижняя блефаропластика

Подвижная центральная часть лица всегда в движении, поэтому с возрастом она нуждается в особом подходе. Молодость срединной зоне лица можно подарить коррекцией нижних век, а также вернув тонус мышцам.

Эндоскопический лифтинг лба

Если для достижения визуального омоложения нужно подтянуть лоб, то эндоскопический лифтинг мгновенно «разберется» с глубокими заломами, опущенными уголками глаз и кончиками бровей. Спейслифтинг, в свою очередь, выполнит свою немаловажную задачу: уберет птоз мягких тканей и излишнюю отечность.

Платизмопластика

Еще одна удачная и результативная комбинация, которая поможет вернуть «угол молодости» и придать шее эстетически ухоженный вид. Вместе с подтянутым и посвежевшим лицом можно смело подчеркивать зону декольте, делать эффектные прически, открывая лицо.

Приятный бонус: любую операцию можно при желании дополнить липофилингом лица, если в проблемных зонах есть дефицит объема.