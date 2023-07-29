Этот напиток сделал кожу Марго Робби идеальной в фильме «Барби»

Специалист по здоровью кожи Ясмина Вико поделилась секретом безупречной кожи актёров фильма «Барби». Оказывается, дело не только в макияже и правильном свете.

Кроме этого, Ясмина разработала для каждой звезды специальный режим ухода. Он включает в себя употребление кефира и козьего молока, чтобы улучшить здоровье кишечника. Это в совокупности помогает актёрам поддерживать не только идеальный внешний вид, но и чувствовать себя на пике формы.