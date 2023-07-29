Этот напиток сделал кожу Марго Робби идеальной в фильме «Барби»
Специалист по здоровью кожи Ясмина Вико поделилась секретом безупречной кожи актёров фильма «Барби». Оказывается, дело не только в макияже и правильном свете.
Методом Вико воспользовались Марго Робби, Эмма Маккей и Америка Феррера. Средством красоты стал чай из расторопши.
Эксперт отметила:
Растение очищает вашу печень. После напитка автоматически вырабатывается больше глутатиона, что делает кожу более сияющей.
Процедура заваривания естественного хайлайтера максимально проста: нужно оставить настаиваться его на 20 минут, чтобы добиться горького вкуса.
Кроме этого, Ясмина разработала для каждой звезды специальный режим ухода. Он включает в себя употребление кефира и козьего молока, чтобы улучшить здоровье кишечника. Это в совокупности помогает актёрам поддерживать не только идеальный внешний вид, но и чувствовать себя на пике формы.