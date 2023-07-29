5 трендов пластической хирургии

В свете последних скандалов между певицей Славой, Киркоровым и Успенской, мы попросили пластического хирурга Дмитрия Зимина рассказать, какие операции сейчас самые популярные.

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Увеличение груди

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Самый частый запрос со стороны женщин — это, безусловно, коррекция груди с помощью имплантов. Я все больше и больше убеждаюсь: что бы ни говорили некоторые женщины о том, что грудь не имеет значения и это неважно, что не в груди счастье, что он меня любит такой, какая я есть, доля лукавства здесь есть, и она значительна.

Я вижу пациенток до операции и после: и это две совершенно разные женщины. До операции это женщины с каким-то потухшим взглядом, удрученные, все в работе. После операции — новый человек, у которого начинается новая жизнь. Естественно так происходит только в том случае, когда человек этого хочет. Красивые, правильные формы придают женщине жизненных сил, энергии на какие-то новые подвиги и свершения. И, конечно, они придают уверенность в себе. Плюс это напрямую связано с одеждой, которую она теперь может себе позволить, выбрать тот бюстгальтер, который всегда хотела, но не могла купить по той или иной причине. Это, безусловно, не может не сказаться на качестве жизни и качестве адаптации в обществе, включая и социальный аспект.

Мастопексия (подтяжка)

Чаще всего мы используем для увеличения груди импланты, однако спрос на подтяжку груди без имплантов тоже велик. Ко мне обращается множество женщин, которых устраивает объём груди, но не устраивает форма, так как присутствует обвисание — другими словами, птоз тканей. Таким женщинам не нужны импланты, они хотят получить красивую, максимально естественную, анатомическую форму груди для того, чтобы ходить без бюстгальтера. На самом деле, каждая женщина хочет выглядеть красиво и ходить без бюстгальтера, я это слышал в 100% случаев от моих пациенток.

Блефаропластика

На третьем месте по популярности стоит блефаропластика. Считается, что это достаточно легкая операция, с быстрой реабилитацией, без синяков. Это не совсем так, хотя в руках профессионалов, наверное, да. При этом можно получить потрясающие результаты омоложения: избавиться от нависания века, жировых грыж под глазами. Периорбитальная зона действительно одной из первых подвержена старению, поэтому блефаропластику относят к числу первых омолаживающих операций.

Эндоскопия (ЭФТЛ)

Однако не всегда можно получить хорошие результаты омоложения при помощи блефаропластики, поэтому некоторым пациентам кроме коррекции верхнего века мы предлагаем эндоскопический лифтинг лба. При помощи эндоскопии можно качественно омолодить верхнюю треть лица: устранить морщины в области лба, поднять брови и в ряде случаев даже избавиться от нависания верхнего века, которое вызвано опущением бровей, не прибегая к блефаропластике. Эндоскопический лифтинг относится к разряду малоинвазивных вмешательств и характеризуется быстрым восстановлением. Часто перед проведением операции я прошу пациентку принести свои фотографии в возрасте 30—35 лет, чтобы понять, где располагались брови в этом возрасте, и к какому именно результату омоложения нужно стремиться.

Липосакция