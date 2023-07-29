Как заставить круглые щёки похудеть с помощью упражнений?

Уделите себе всего пару минут перед зеркалом.

Тренировки и правильное питание дают хороший результат, уходит лишний вес, кожа становится более чистой и подтянутой. Но есть проблемные зоны, которые сложно поддаются корректировке, одна из них – щёки. Человек может быть худым, но эта деталь будет делать его пухлым. Так как же быть в такой ситуации?

Нужны специальные упражнения для щёк, а именно массаж. Давно не секрет, что различные техники помогают контурировать лицо и создавать изящные линии. В этой ситуации он тоже поможет. Правила такого массажа просты: изучите технику выполнения и уделяйте ему пару минут утром и вечером. Тогда результат точно не заставит ждать.