Владелец Hyundai "замаскировал" автомобиль шильдиками Ford

На портале Reddit обсуждают фотографию четырёхдверки с лейблами «голубого овала». Автор поста не сомневается: хозяин решил «переименовать» Hyundai Sonata, чтобы избежать угона. В США бум краж южнокорейских автомобилей, надеяться на заводскую защиту бесполезно, ставить механическую «противоугонку» готовы не все, потому подражание другим моделям может быть выходом.

Челлендж по угону автомобилей Kia и Hyundai запустили ещё в прошлом году, и с тех пор южнокорейские модели возглавляют рейтинги самых уязвимых машин. Автоконцерн готов выплатить солидный штраф и даже за свой счёт приобрести владельцам блокираторы стоимостью до 300 долларов.

Однако тратить время на снятие/установку механической «противоугонки» готовы не все. Владелец Hyundai Sonata в кузове LF решил обмануть малолетних преступников, заменив все шильдики с указанием марки и модели на аналоги от Ford.

Получилось не слишком аккуратно, но в целом удачно: поскольку дизайн современных автомобилей схож, седан стал напоминать Ford Taurus образца 2016 года. Пользователи Reddit пишут, что с тем же успехом лейблы Hyundai могли быть заменены на логотип Subaru: общие черты с Legacy тоже есть.