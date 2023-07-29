Как выбрать тоник для использования летом

Почему нельзя пропускать этап тонизации, как подобрать тоник и стоит ли использовать несколько разных.

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В теплое время года уход традиционно состоит из легких текстур — кожу не хочется, да и не стоит перегружать. Но перед нанесением основного средства не стоит пропускать этап тонизации. Рассказываем по пунктам.

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Зачем использовать тоник летом

«В летний период кожа подвергается воздействию активной солнечной инсоляции, свободных радикалов, — рассказывает Светлана Студеникина, врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional. — Усиливаются потоотделение и выработка себума. Тоник помогает глубоко очистить кожу от всех поверхностных загрязнений — как окружающей среды, так и уходовых средств, питает, отшелушивает верхний роговой слой, увлажняет, запускает процессы обновления клеток. Также он необходима для поддержания рН-баланса кожи».

Что должно входить в летний тоник для каждого типа кожи

В состав тоников обычно входят: спирт, вода, экстракты растительных компонентов, кислоты, витамины, масла, розовая вода, гамамелис, кофеин и другие вспомогательные компоненты. Средство необходимо подбирать под потребности кожи.

Нормальная кожа. Для ухода подходит большинство средств. Оптимальны термальная вода и розовая вода.

Сухая и чувствительная кожа. Здесь важно исключить применение спиртосодержащих средств и сделать акцент на следующие компоненты: алоэ, гиалуроновая кислота, ромашка, витамины В5 и С.

Жирная и проблемная кожа. Допустимо использование спиртосодержащих средств в небольшой концентрации, а также АНА- и ВНА кислоты. Ключевые компоненты — чайное дерево, гамамелис, экстракт зеленого чая, витамины, цинк.

Обезвоженная и увядающая кожа. Данному типу необходимы гиалуроновая и гликолевая кислоты, розовая вода, коллаген, пептиды, Витамин В5, Витамины С и Е, растительные компоненты.

Как часто нужно использовать тоник летом

«Тонизация является важным этапом очищения и одновременно выступает базой для нанесения уходовых средств, — продолжает рассказ Светлана Студеникина. — Тоник, как правило, используется 2 раза в день. Утром тонизация необходима для придания коже свежести и сияния, подготовки к нанесению уходовых средств и макияжа. Вечером — для глубокого очищения от уходовых средств, макияжа, загрязнений и излишнего себума».

Нужно ли использовать несколько тоников