Можно с помощью уколов красоты избавиться от депрессии

Ботулинотерапия может избавить от депрессии, расслабив зону бровей.

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Как это всё работает? Конечно, если упаднические настроения посещали из-за внешности и уколами удалось их поправить, то тогда и с депрессией в итоге разобраться можно будет. Но здесь разговор о другом — специалистка уверяет, что ботулин может физически избавить от негативных мыслей.

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Косметолог Анна Кубаева рассказала, как всё проходит.

Человек в повседневных ситуациях хмурит брови, когда щурится или задумался.

Так он по незнанию активирует негативную эмоциональную зону, или «зону несчастья».

Если оставаться в ней надолго, то мозг привыкает к негативному состоянию.

Но если расслабить эту зону бровей, то и эта зона перестает работать. В итоге настроение незаметно улучшается.

Ещё лучше, если улыбнуться — тогда работают другие мышцы, которые посылают сигнал в мозг, что всё хорошо.

«Расслабляя эти мышцы, мы предотвращаем образование мимических морщин и увеличиваем процент положительных эмоций», — заявила косметолог Кубаева.

Ботулинотерапия расслабляет с помощью инъекций «зону несчастья» и таком образом не даёт негативным мыслям укорениться. Можно обойтись и без уколов — просто постоянно напоминать себе расслабить лоб. Но это делать трудно, уверена косметолог, потому что зачастую люди хмурятся неосознанно.

Как отличить хороший укол от плохого?

Подкожные косметологические инъекции стоят очень недёшево, поэтому на них каждый пытается сэкономить — и пациент, и косметолог, объяснила косметолог и дерматолог Зарема Челебова.

Если нужен качественный укол, то нужно проверить его регистрационное удостоверение (РУ). Его выдают препарату после испытаний и оценки безопасности для здоровья. На препарате, привезённом или произведённом в России, должны быть блоки на русском. Там среди разных пунктов можно найти слова «Регистрационное удостоверение» или «РУ» и дальше номер. Это значит, что препарат безопасен для уколов. Он будет стоить дороже, чем мутные аналоги, зато риск осложнений уменьшается.

Если денег особо нет, то лучше не экономить, а скопить на хорошую процедуру и пойти к проверенному мастеру, потому что экономить любят не только клиенты, но и специалисты. Пока пациент не видит, они могут наполнить шприц другим препаратом, подешевле. При этом любая инъекция может привести к печальным последствиям — к обезвоживаю кожи, обвисанию, нервному параличу и другому.