4 простые в уходе стрижки для женщин старше 40 лет

Парикмахер Винод Вий назвала четыре стрижки, которые легко укладывать. Они не требуют массы косметических средств, но всегда выглядят стильно и современно. Именно эти прически она посоветовала выбирать женщинам старше 40 лет, так как они помогают омолодиться без помощи хирургов, пишет издание She Finds.

Боб

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Классическая стрижка боб — стиль вне времени, который отлично смотрится на женщинах всех возрастов, особенно тех, кому за 40.

— Это невероятно неприхотливая в уходе прическа, так как требует минимального количества укладки и средств для придания ей совершенного вида, — объяснила стилист по волосам Вий.

Эксперт предложила выбрать многослойную стрижку средней длины и регулярно укорачивать волосы каждые 6–8 недель, чтобы сохранить их здоровыми и послушными. При этом она напомнила, что нужно использовать термозащитный спрей перед сушкой феном или укладкой горячими инструментами, а также лак для волос легкой фиксации или воск для придания текстуры и четкости.

Пикси

Шикарная стрижка пикси подходит для коротких волос, которые от природы тонкие или редеют с возрастом, к тому же это одна из самых неприхотливых причесок в уходе.

— Оставьте удлиненными верхнюю часть и бока, чтобы придать стрижке современный вид. Структуру помогут сделать легкие средства для укладки, такие как мусс и воск, — отметила парикмахер.

По словам эксперта, при сушке феном нужно использовать круглую щетку, чтобы приподнять волосы у корней и придать им дополнительный объем. Важно обновлять стрижку каждые несколько недель, чтобы она всегда выглядела свежей.

Каскад на длинных волосах

Женщинам не обязательно коротко стричь волосы при достижении определенного возраста, но избегать однослойных причесок — ключ к тому, чтобы немного подтянуть лицо.

— Многослойные стрижки идеально подходят для женщин старше 40 лет. Они отлично сочетаются с такими техниками окрашивания, как балаяж или омбре, которые будут хорошо сочетаться с вашим естественным цветом, — пояснила специалист.

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