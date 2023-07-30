Как подготовить кожу к загару: советы от нутрициолога

Нутрициолог Государева: подготовка поможет получить красивый загар и защитить организм. Благодаря солнечным лучам вырабатываются гормоны удовольствия — эндорфины и гормоны меланина, способные поднимать настроение, повышать иммунитет, избавить от проблемы нарушения сна. Но в то же время, если выйти на улицу просто «с голой кожей», то это может даже навредить. Поэтому нужно знать, как подготовиться к безопасности нам солнечным ваннам.

Клинический нутрициолог Анна Государева рассказала, что для эффективной защиты от ультрафиолетовых лучей и красивого загара без негативных последствий для кожи нужно принимать:

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витамин D3,

астаксантин,

пикногенол,

ресвератрол,

Омегу-3,

каротиноиды.

Такой набор полезных веществ поможет не только получить ровный и красивый загар, но эффективно защитить организм изнутри от вредного воздействия солнца. А оно, поверьте, очень коварно.

Научные исследования показали, что один витамин D защищает ДНК клеток от негативного влияния ультрафиолета, а также снижает воспалительную реакцию кожи&

Летом для профилактики ещё можно ежедневно принимать 2000 ЕД этого витамина. А более высокая доза за раз поможет быстрее избавиться от покраснения кожи в случае солнечного ожога. Но лучше определить нужные и безопасные дозы с врачом.

Также за 1–2 месяца до отпуска можно принимать так называемые «внутренние фотопротекторы», или каротиноиды. Это такие вещества, которые вырабатывают растения и животные для адаптации к солнцу. Один из самых эффективных каротиноидов — как раз астаксантин. Этот антиоксидант замедляет процессы хроно- и фотостарения кожи, ускоряет регенерацию и сокращает вред от УФ-излучения.

Государева отметила, что для красивого загара без последствий можно добавить в рацион жирные кислоты Омега-3. Они помогут снизить сухость и шелушение кожи, а также избавят вас от мелких морщинок.

А уже после солнечных ванн восстановить кожу помогут полифенолы. Они защищают от повреждений и поддерживают уровень коллагена и эластина в коже, а также оказывают противовоспалительное действие и помогают клеткам самостоятельно восстановиться. К слову, например, такой полифенол как ресвератрол вообще используют даже при лечении рака кожи.

Пивной загар: почему это не лучшая идея

К слову, помимо полезных препаратов, в соцсетях придумали ещё один изврат лайфхак для ровного загара. В англоязычном сегменте TikTok появился тренд на пивной загар.

Как он должен работать: человек берёт банку пива и обливает себя с ног до головы. Сторонники этого метода уверяют: получается «лучший загар на свете», и даже не надо тратиться на специальные масла для загара.

А теперь из мира фантазий к фактам. Врач Екатерина Серебренникова рассказала «Секрету», что польза хмельного напитка для кожи, мягко говоря, сомнительна.

«Нельзя использовать пиво вместо солнцезащитного крема. Это опасно. Пиво не содержит фильтров ультрафиолета и не может использоваться как средство защиты. Воздействие солнца на кожу без защиты впоследствии может повысить риски кожных онкологических заболеваний», — объяснила медик.

Между прочим, если обливаться спиртным, а потом выходить под палящее солнце, кожа будет быстрее стареть.

Как получить красивый загар

Способы загореть без вреда для здоровья есть, и пивной душ вам не понадобится. Дерматолог, косметолог Анна Лебедева посоветовала придерживаться следующих принципов: