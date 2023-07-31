Увеличение губ на дому грозит необратимыми последствиями

Женщины начали увеличивать губы прямо у себя дома. Покупают филлеры на маркетплейсах, при этом продавец за эффект от этих препаратов никакой ответственности не несет. Корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина тоже заказала в интернете так называемый укол красоты и выяснила, какие могут быть последствия от такой самодеятельности.

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«Шприц с гиалуроновой кислотой мы заказали в один клик. Забрать заказ попросили школьницу», – говорит журналист.

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Документы в пункте выдачи спрашивать не обязаны. На выходе в руках у подростка шприц с филлером, которым увеличивают скулы, подбородок и губы. Что продавцы предлагают вкалывать в лицо, изучила врач-косметолог.

«Все написано на корейском и английском языках. Как оно попало в Россию? Что там? Никто ничего не знает», – говорит врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

«Кроме филлера в коробке мы нашли небольшую банку с кремом. Ни названия, ни состава, ни срока годности», – продолжает корреспондент.

«Я думаю, что это анестетик. Закрыто негерметично, дай бог, чтобы чистой ложкой положили. Я могу попробовать на руку намазать и понять, что это за мазь», – рассказывает Татьяна Егорова. «Чувствую все, как на обычной коже. Вообще не заморозилось», – продолжила она спустя 10 минут.

К упаковке самого филлера у косметолога претензий нет. Герметично. В комплекте две иглы.

«Здесь может быть и гилауроновая кислота, но мы не знаем, какая степень очистки», – отмечает Татьяна Егорова.

Увеличить губы у косметолога стоит от 12 тысяч рублей. Цены на филлеры неизвестного происхождения начинаются от 2000. Купить их может любой желающий, в отличие от легальных препаратов.

«Прежде чем купить филлеры или токсины, врач должен представить диплом, сертификат дерматовенеролога и косметолога. Затем его приглашают на обучение, вносят в базу и только после этого ему продают препараты», – пояснила главный врач центра эстетики и косметологии Татьяна Баллирано.

Продавцы маркетплейсов шприц с филлером называют не препаратом, а изделием. Игра слов помогает обойти закон.

«Препарат должен контролироваться органами, изделие – нет. Это пробел в законе и пока его не уберут, то филлеры назовут «косметологическим поддержанием век, щек» и так далее, и продажи будут продолжаться», – заявил адвокат Олег Калатушкин.

В отзывах женщины активно делятся. Кто новым объемом, а кто опытом: «Получила вчера филлер, уже успела поработать с ним. 100% оригинал, я в них разбираюсь»; «Читала хорошие отзывы в инете, решила взять, но. На четвертый день губы сдулись и стали прежними».

Лицо человека – это огромная сеть сосудов и артерий. Миллиметр промаха может обернуться закупоркой сосудов и тромбозом.

«У нас здесь выход сосуда очень крупного. Он идет к глазнице и питает глазное яблоко. Если попасть гелем в эту артерию и он попадет внутрь глазницы, то уже растворить филлер невозможно. В 90% случаев наступает слепота», – отметила Татьяна Баллирано.

Во многих филлерах есть лидокаин. Это анестезия, которая может вызвать анафилактический шок.