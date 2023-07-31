5 продуктов, которые помогут добиться идеального загара

На оттенок загара влияет не только время, когда вы вышли на солнце, и крема «для» или «от» воздействия УФ-лучей. Специалисты считают, что рацион — один из важнейших факторов. Хотите не обгореть или покраснеть, а получить ровный золотистый загар? Пересмотрите свою диету на время отпуска.

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Вещества, содержащиеся в определенных продуктах, помогают выработке меланина и его равномерному распределению в коже. К ним относятся:

Тирозин и триптофан — они повышают выработку меланина

Витамин Е увлажняет кожу и не дает солнцу воздействовать на нее губительно

Селен помогает загару приобрести красивый цвет и избежать отеков

Что есть, чтобы красиво загореть

Морковь

Многие знают, что перед тем, как отправиться на пляж, можно выпить стакан морковного сока со сливками. Так загар появится быстрее и будет темнее. Но если сок вам не по вкусу, просто добавляйте морковь в салаты, рагу, грызите ее перед сном или добавляйте в смузи.

Абрикос

Витамины и селен в этих фруктах помогут загару быстрее проявиться. Если съесть стакан абрикосов перед выходом на пляж, то вы избежите этапа красной кожи, а сразу станете золотисто-коричневой.

Кстати, персики работают также.

Помидоры

Сделайте салат из томатов перед походом на пляж, чтобы защитить кожу от УФ-лучей: ликопин, витамины группы В и минералы в составе овощей помогут избежать ожогов. Косметологи предлагают брать томатный сок на пляж, он в разы усиливает действие специальных защитных кремов.

Зелень

Бета-каротин и набор витаминов в брокколи, шпинате, петрушке, зеленом горошке помогает сохранить загар горазд дольше. Если вы вернулись из отпуска, проведенного на море, включите в рацион побольше зелени, золотистый цвет кожи останется на месяц или больше.

Арбуз и дыня