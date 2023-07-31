5 продуктов, которые помогут добиться идеального загара
На оттенок загара влияет не только время, когда вы вышли на солнце, и крема «для» или «от» воздействия УФ-лучей. Специалисты считают, что рацион — один из важнейших факторов. Хотите не обгореть или покраснеть, а получить ровный золотистый загар? Пересмотрите свою диету на время отпуска.
Вещества, содержащиеся в определенных продуктах, помогают выработке меланина и его равномерному распределению в коже. К ним относятся:
- Тирозин и триптофан — они повышают выработку меланина
- Витамин Е увлажняет кожу и не дает солнцу воздействовать на нее губительно
- Селен помогает загару приобрести красивый цвет и избежать отеков
Что есть, чтобы красиво загореть
Морковь
Многие знают, что перед тем, как отправиться на пляж, можно выпить стакан морковного сока со сливками. Так загар появится быстрее и будет темнее. Но если сок вам не по вкусу, просто добавляйте морковь в салаты, рагу, грызите ее перед сном или добавляйте в смузи.
Абрикос
Витамины и селен в этих фруктах помогут загару быстрее проявиться. Если съесть стакан абрикосов перед выходом на пляж, то вы избежите этапа красной кожи, а сразу станете золотисто-коричневой.
Кстати, персики работают также.
Помидоры
Сделайте салат из томатов перед походом на пляж, чтобы защитить кожу от УФ-лучей: ликопин, витамины группы В и минералы в составе овощей помогут избежать ожогов. Косметологи предлагают брать томатный сок на пляж, он в разы усиливает действие специальных защитных кремов.
Зелень
Бета-каротин и набор витаминов в брокколи, шпинате, петрушке, зеленом горошке помогает сохранить загар горазд дольше. Если вы вернулись из отпуска, проведенного на море, включите в рацион побольше зелени, золотистый цвет кожи останется на месяц или больше.
Арбуз и дыня
Во-первых, эти главные летние лакомства прекрасно насыщают организм влагой, а значит, после пребывания на солнышке вы не почувствуете сухости. К тому же железо, витамины и минералы защитят дерму от ожогов, а вещества, содержащиеся в дыне, заставят загар выглядеть темнее.