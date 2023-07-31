Какие привычки в уходе "убивают" ваши волосы

Вредные привычки в уходе за волосами могут значительно повредить их здоровью и внешнему виду. Одна из этих вредных привычек - выходить на улицу с мокрыми или влажными волосами. Почему так важно высушить волосы перед выходом из дома?

© unsplash.com

Мокрые волосы более подвержены повреждениям. Когда волосы напитаны влагой, их структура становится более слабой и уязвимой. Получается, что волосы легче ломаются, запутываются и теряют свой естественный блеск. Даже при легком ветре мокрые волосы могут запутаться и сломаться. Также, они могут загрязняться быстрее. Из-за этого волосы смотрятся сухими и неухоженными.

Видео дня

Влажные волосы могут вызвать проблемы со здоровьем. Они быстрее охлаждаются,их длина и структура меняются, что приводит к повышенному выпадению волос, а также возникает риск развития грибковых или воспалительных заболеваний кожи головы.

Теперь посмотрим на другую вредную привычку – сушить волосы сразу после мытья. Многие привыкли сразу же, как закончили мыть волосы, схватить фен и начать сушить их. Но такая привычка может нанести значительный вред волосам.

Сушка феном под воздействием горячего воздуха приводит к пересушиванию волос. Горячий воздух высушивает влагу, что может привести к ломкости и появлению секущихся кончиков. Кроме того, высокая температура может повредить маску волос, поразить их естественный цвет и структуру.

Еще одной негативной привычкой является применение средств по уходу за волосами, содержащих силикон. Силикон может создать эффект гладкости и блеска, но чрезмерное использование этих продуктов может оказаться вредным. Силикон создает пленку на поверхности волос, что затрудняет доступ кислорода и питательных веществ к луковицам волос. В конечном итоге это снижает объем волос.

Не следует злоупотреблять частым расчесыванием волос с жестким ворсом из натуральной щетины. Частое и грубое расчесывание приводит к повреждению. Жесткий ворс может ломать волосы и повреждать их структуру. Для расчесывания следует использовать щетку с мягким ворсом или расческу с широкими зубцами.