Названо отношение россиян к естественной красоте

Согласно исследованию, 66 процентов опрошенных заявили, что естественная внешность остается вечно модной. Так, они указали, что считают излишними макияж, наращивание волос и ресниц и увеличение губ. В то же время 66 процентов респондентов отметили, что внешняя красота привлекает больше, чем внутренняя.