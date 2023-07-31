Хирург назвал три самые популярные пластические операции

Российский хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко назвал три самые популярные пластические операции у девушек. Его комментарий публикует «Газета.Ru».

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В числе наиболее востребованных процедур оказались увеличение груди и липосакция. Последнюю, по словам эксперта, можно провести на любом участке тела, включая лицо. «Однако важно понимать, что липосакция — удаление жира, а не кожи. Если на проблемной зоне есть излишки кожи, то липосакции будет недостаточно», — в свою очередь, пояснил собеседник издания.

Кроме того, в указанный перечень вошла блефаропластика, актуальная в молодом возрасте в силу анатомических особенностей, которые пациентки желают скорректировать. «Можно устранить избыток жира на верхних веках, удалить жировые грыжи на нижних веках или изменить форму век», — отметил врач.